23.12.2016 - 09:53 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

In den vergangenen Wochen und Monaten hat Apple immer wieder größere und kleinere Werbespots zur Apple Watch Series 2 veröffentlicht. Vor kurzer Zeit rief man dann die „Gift of Go"-Kampagne ins Leben und zeigte wie man den Alltag mit der neuen Smartwatch verbringen kann. Nun wurde ein weiterer Spot veröffentlicht, der das wasserdichte Design noch einmal auf interessante Weise in den Vordergrund rückt.



23.12.2016 - 09:53 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Es handelt sich bei „Go Swim" zwar nur um einen rund zehn sekündigen Spot der „Gift of Go"-Kampagne, aber es gibt einen schnellen Überblick darüber, was man mit der Apple Watch Series 2 machen kann. Durch die Ego-Perspektive wird dies besonderns deutlich. Im neuen Spot erhält ein Mann Apples Smartwatch als Geschenk von seiner Familie und springt damit direkt in den Pool. Neben weiteren Funktion steht dabei natürlich die neue verbesserte Wasserdichte im Vordergrund. Apple spricht selbst von einer Schwimmtauglichkeit und kann bis 50 Meter untergetaucht werden.