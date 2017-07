06.07.2017 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Das EU-Parlament will nicht länger zusehen, dass eigentlich funktionsfähige Consumer-Elektronik in den Müll wandert, nur weil die Hersteller Maßnahmen ergriffen haben, durch die eine einfache und kostengünstige Reparatur unmöglich wird. Für Apple könnte das auf lange Sicht erhebliche Probleme bedeuten.



06.07.2017 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Das EU-Parlament will eine längere Nutzung von elektronischen Geräten durchsetzen und sieht die Hersteller in der Pflicht. Sie sollen aufgefordert werden, langlebige und reparierbare Produkt zu bauen. Aktuell handelt es sich noch um eine Entschließung, doch diese erhielt eine große Mehrheit. Der nächste Schritt könnten Richtlinien sein, die dann in nationale Gesetz gegossen werden.

Die sogenannte geplante Obsoleszenz soll wirksam bekämpft werden. Damit sind Maßnahmen von Herstellern gemeint, , die eine geplante absichtliche Verringerung der Lebensdauer von Produkten zur Folge haben. Das kann sowohl Hard- als auch Software betreffen.

Besonders problematisch sind demnach Produkte, bei denen Akkus in die Produkte eingeklebt sind. Das betrifft bei Apple sowohl Notebooks als auch iOS-Geräte wie das iPhone und das iPad. Natürlich sind die Akkus austauschbar, doch der Nutzer kann das in der Regel nicht alleine bewerkstelligen. Natürlich sind auch Elektronikprodukte anderer Hersteller betroffen. iFixit kritisiert jedoch seit vielen Jahren, dass Apples Produkte nur schwer zu reparieren sind.

Innerhalb der EU-Kommission gab es eine Abstimmung zu der Entschließung, die mit einer enormen Mehrheit angenommen wurde. Dem Antrag wurde mit 662 Stimmen stattgegeben. Bemerkenswert: Es gab nur 32 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen.

Eine 2014 durchgeführte Eurobarometer-Erhebung zeigt, dass die allermeisten (77 Prozent) Verbraucher in der Europäischen Union eine Reparatur dem Neukauf vorziehen würden.