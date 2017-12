27.12.2017 - 14:20 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Garmin hat einen neuen tragbaren und besonders ausdauernden Aktivitäts-Tracker vorgestellt. Der vivofit 4 soll eine gigantische Akkulaufzeit bieten. Bei normaler Benutzung muss das Gerät nur ein einziges Mal im Jahr aufgeladen werden.



Garmin Vivofit 4 (Bild: Garmin)

Der neue Aktivitäts-Tracker Garmin Vivofit 4 kann ein ganzes Jahr ohne Akku-Neuladung auskommen. Er ist rund um die Uhr tragbar, schwimm- und duschsicher. Der vivofit 4 verfügt über ein immer eingeschaltetes Farbdisplay, das auch Benachrichtigungen anzeigen kann

Das Garmin vivofit 4 beginnt sofort nach dem Auspacken mit dem Schrittzähler und ermutigt den Benutzer, sich zu bewegen. Die farbigen Balken auf dem Always-On-Display füllen sich unweigerlich, wenn der Nutzer zu lange stillgestanden hat. Das Gerät gibt auch tägliche Laufziele gemessen am aktuellen Aktivitätsniveaus des Benutzers vor, um ihn schrittweise zu einem aktiveren Lebensstil zu bewegen.

Das neue tragbare Gerät von Garmin bietet zusätzliche Funktionen, wenn es per Bluetooth mit einem Smartphone gekoppelt wird. Zu den Funktionen gehören Schlaf-Tracking, Intensitätsminuten für Sport und einiges mehr. Der vivofit 4 ist in der Lage, Veränderungen in der Bewegung eines Benutzers zu erkennen und automatisch Aktivitäten wie Radfahren, Laufen, Schwimmen und Ellipsen zu erfassen und zu klassifizieren.

Das Gerät dient auch als Uhr, bietet einen Timer, eine Stoppuhr und mehrere Weckalarme. Es gibt sogar ein Wetter-Widget für einen schnellen Blick auf das Wetter des Tages.

Der Garmin vivofit 4 ist ab sofort in den USA für rund 89 US-Dollar erhältlich. Die austauschbaren Zubehörbänder können separat für 19,99 US-Dollar pro Stück erworben werden.