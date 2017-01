25.01.2017 - 16:09 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Warum auf den Nintendo Switch warten? Mit Gamevice lässt sich etwas ganz Ähnliches schon Ende Januar erreichen. Denn das Add-On für iPhone und iPad macht aus den mobilen Geräten eine vollwertige Videospielkonsole mit einem echten Controller. Das Gerät ist dabei für alle iPhone 6 (oder neuer, einschließlich Plus-Modelle) sowie für iPad mini, Air und Pro zu haben. Kleiner Nebeneffekt: Der Kopfhöreranschluss feiert beim iPhone 7 seine Renaissance.



Gamevice mit einem iPhone 7 Plus (Bild: Gamevice)

Gamevice richtet sich mit seinem Controller-Add-On an Spieler, die auf dem iPhone oder iPad spielen möchten, aber dafür einen Controller suchen. Denn das ist genau, was das Zubehör auszeichnet: Ähnlich wie beim Nintendo Switch liefert das Smartphone die Rechenleistung und die Bildschirmausgabe, das Zubehör kümmert sich um die Eingaben.

Alle wichtigen Buttons vorhanden

Gamevice wird mit dem Lightning-Anschluss angeschlossen und bietet alle wichtigen Buttons, die ein gewöhnlicher Controller ebenfalls mitbringen würde: Zwei Analog-Sticks, vier Schultertasten, vier Action-Buttons und ein Digital-Pad. Dazu kommt ein Menü-Button.

Damit keine Anschlüsse verloren gehen, verfügt Gamevice zudem über einen weiteren Lightning-Anschluss, damit das iPhone oder iPad aufgeladen werden kann. Da der Kopfhöreranschluss – falls vorhanden – verdeckt wird, wird sogar ein Klinkenanschluss nach außen geführt, was das iPhone 7 um selbigen bereichert.

Die neue Generation des Gamevice ist für das iPad Air und iPad Pro ab sofort erhältlich, für das iPhone 7 und iPhone 7 Plus (passend auch für iPhone 6/6s sowie dessen Plus-Modelle) wird ab dem 31. Januar zu haben sein. Die Preise dafür liegen bei um die 100 Euro.

Verbesserungen der zweiten Generation

Gegenüber dem schon verfügbaren Vorgänger wurde die zweite Generation in vielen Belangen verbessert. So ist es nun leichter, da kein eigener Akku mehr benötigt wird. Dafür kam der Lightning-Anschluss neu hinzu. Außerdem wurden die Analogsticks in ihrer Haptik verbessert und das Zubehör unterstützt das iPhone 7 vollständig.