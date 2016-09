29.09.2016 - 16:31 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Fans von Game of Thrones haben Grund sich zu freuen. Denn aufgrund des 20. Geburtstags des Bestsellers von George R. R. Martin wird eine erweiterte Ausgabe des ersten Bandes von „A Game of Thrones: Enhanced Edition” exklusiv im iBooks Store veröffentlicht. Dort kostet das Buch 9,49 Euro, vier weitere Teile können vorbestellt werden. Auf Fans warten zusätzliche Features, wie eine Landkarte von Westeros und weiterführende Informationen zu den Familien.



(Bild: iBooks Store)

Der Verlag Random House hat die „Game of Thrones”-Reihe als iBook im iBooks Store veröffentlicht. Derzeit ist nur der erste Band zu haben, vier weitere werden in Zukunft folgen. Dabei wird es sich um „A Clash of Kings”, „A Storm of Swords”, „A Feast for Crows” und „A Dance with Dragons” handeln.

Game of Thrones im iBooks Store

Die Besonderheit der Bücher liegt einerseits darin, dass sie nun im iBooks Store zu haben sind oder zu haben sein werden. Andererseits hat sich der Verlag alle Mühe gegeben, einen Mehrwert zu schaffen, wenn man sich die Romane dort kaufen möchte.

(Bild: iBooks Store)

Zu den zusätzlichen Features, die die Enhanced Edition beinhaltet, gehören ein spezielles Design, interaktive Karten der Schauplätze, Familienstammbäume, Reiseberichte und weiterführende Informationen über die einzelnen Familien, die in den Romanen eine tragende Rolle spielen.

Die Bücher sind allesamt auf Englisch und damit in Originalsprache gehalten. Jedes der Bänder umfasst über 700 Seiten, sodass sich Fans der Reihe und/oder der Serie ausführlich über die Geschehnisse informieren können. Der zweite Band, „A Clash of Kings” wird Ende Oktober erwartet. Der vorerst letzte Band „A Dance with Dragons” soll am 30. März 2017 veröffentlicht werden.

Ende Juni ist die sechste Staffel von Game of Thrones zu Ende gegangen. HBO hat bereits angekündigt, dass eine siebte und eine achte Staffel folgen sollen. Die achte Staffel soll dann gleichzeitig die letzte sein.