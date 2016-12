23.12.2016 - 12:05 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Bis die nächste Staffel von Game of Thrones ausgestrahlt wird, werden wohl noch einige Monate vergehen. Um die Zeit zu überbrücken, könnte man sich gerade in der kalten Jahreszeit nochmal die Bücher zu Gemüte führen. Apple hat bereits im September dazu eine exklusive verbesserte Version der englischen Bücher in iBooks bereitgestellt. Jetzt gesellen sich auch die passenden Spots hinzu, um „Das Lied von Eis und Feuer" neu aufleben zu lassen.



„Da gibt es eine Zeile in den Bücher, wo ich sage: „Der Leser lebt eintausend Leben bevor er stirbt. Der Mann, der nicht liest, lebt nur eines." und für mich ist es wahr. Das Leben der Vorstellungskraft hat mein eigenes Leben bereichert", sagte Autor George R.R. Martin am Anfang des ersten Videos.

In drei Videos stellt Apple die verbesserten iBook-Versionen der beliebten Bücherei umfassend vor. Dabei werden nicht nur coole Szenen aus den Büchern mit Wasserfarben nachgestellt, sondern auch der Autor George R.R Martin zeigt sich in einem Interview und spricht über die Reihe. Dabei geht er auf die Anfänge ein und erklärt wie er sich den Beginn vorgestellt hat.

Gleichzeitig spricht er auch über die unglaublichen Möglichkeiten durch die digitalen Veröffentlichung. Es gibt einen die Chance noch tiefer in die Geschichte einzutauchen. Dabei helfen ausführliche Karten, Konzeptzeichnungen, interaktive Stammbäume und weitere Hintergrundinformationen, die man jederzeit abrufen kann. Man kann mit einem Fingertipp weitere Details zu einem Charakter erhalten oder Begriffe im Glossar nachschlagen. Leider gibt es jedoch einen Haken. Die verbesserten Bücher sind derzeit nur in englischer Sprache verfügbar beziehungsweise erscheinen Buch vier und fünf erst in den kommenden Monaten.