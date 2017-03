29.03.2017 - 21:17 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Samsung hat heute das Galaxy S8 und das Galaxy S8 Plus vorgestellt und will damit nach dem misslungenen Galaxy Note 7 erneut angreifen. Während bei Apple das iPhone 7 eher ein kleineres Update war, stehen große Änderungen erst noch aus. Aber ist das Galaxy S8 ein Grund, sich jetzt zu fürchten? Und wie wird sich das iPhone 8 schlagen? Zumindest was Samsung angeht, gibt es jetzt einige Fakten.



29.03.2017 - 21:17 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Größer, länger, Bixby

Das Samsung Galaxy S8 ist ein neues Smartphone, das auf den ersten Blick mit jenen Charakteristiken kommt, die auch für das iPhone 8 vorhergesagt werden: Der Bildschirm ist nun viel größer, nimmt fast die gesamte Front ein. Für Buttons ist da kein Platz mehr, weshalb Samsung den Weg geht, der in der Android-Welt schon lange Gang und Gebe ist: Bildschirm-Tasten werden genutzt.

Den ersten Schnitzer hat sich das Unternehmen aber schon beim Fingerabdrucksensor geleistet. Dieser musste vom Home-Button auf die Rückseite umziehen, da es keinen Home-Button mehr gibt. Um sich nicht vorwerfen zu lassen, die Konkurrenz zu kopieren, ist er neben der Kamera statt darunter. Erste Hands-On-Tests empfanden das bereits als unglückliche Wahl, da sowohl die Kamera als auch der Fingerabdrucksensor bündig mit dem Gehäuse abschließen und deshalb erst gesucht werden müssen.

Das wohl größte neue Feature ist eines, das es in Deutschland zunächst nicht geben wird, nämlich Bixby. Es handelt sich dabei um einen persönlichen Assistenten, der grob mit Siri vergleichbar ist, aber ein deutlich größeres Potenzial mitbringen soll. Zur Markteinführung wird der Assistent aber nur auf Chinesisch, Koreanisch und Englisch zu haben sein; Deutsch steht auf der Prioritäten-Liste weit oben, aber darauf wird man warten müssen. Die gute Nachricht ist wohl, dass man dabei noch nicht allzu viel verpasst, weil Bixby noch ziemlich holprig daherkommt. Manch eine Aufforderung wird erst beim zweiten Versuch verstanden und von der Eingabe bis zur Durchführung vergeht schon mal die eine oder andere Galaxy-Note-7-Gedenksekunde. Dafür soll der Assistent, so er wie gewünscht funktioniert, einen besseren Kontakt zum Kontext der aktuellen Aufgabe herstellen und sich nicht wie eine „App” anfühlen, wie das bei der Konkurrenz der Fall ist.

Leistungssteigerungen – muss sich Apple warm anziehen?

In Europa kommt das Galaxy S8 mit dem Exynos 8895 Prozessor. Dieser besteht aus zweimal vier Kernen und soll gegenüber seinem im S7 verbauten Vorgänger 10% bei der Rechen- und 21 Prozent bei der Grafikleistung zulegen. Wie ein Geschwindigkeitsvergleich aus dem letzten Jahr zeigt, sollte das keine unmittelbare Gefahr für Apples Performance-Krone sein.

Hier konnte sich das iPhone 6s einen Vorsprung über knapp 10% in der ersten Runde sichern, in der zweiten waren beide etwa gleich auf. Da aber bereits das iPhone 7 ebenfalls einen deutlichen Performance-Sprung gemacht hat, ist hier keine Gefahr im Verzug

Ming-Chi Kuo hatte Recht

Ming-Chi Kuo von KGI Securities hat Mitte März verlauten lassen, dass sich Apple wegen dem Galaxy S8 keine Sorgen zu machen braucht - und dem könnte auch wirklich so sein. Der größere Bildschirm wurde in ersten Tests schon für seine Multitasking-Möglichkeiten dank Android 7.0 Nougat gelobt, Bixby ist momentan eher als „interessant” zu betrachten, der Prozessor ist nicht wesentlich schneller und was am Ende übrig bleibt, ist der Iris-Scanner und selbst den kennen wir schon vom Note 7. Das iPhone 8 auf der anderen Seite profitiert zunächst einmal von dem Hype um seinen Hersteller, von einem möglichen neuen Design und von Augmented Reality als das „nächste große Ding”, nicht zu vergessen die bessere Optimierung der Software an die Hardware.

Fazit: Warten wir auf das iPhone 8

Das Schöne an der Rivalität zwischen Apple und der Android-Plattform ist, dass ein Wechsel, egal in welche Richtung, mit relativ großem Aufwand verbunden ist. Das legt die Hemmschwelle, tatsächlich die Plattform zu wechseln, hoch und damit kommen viele zu dem vermutlich vernünftigsten Entschluss, einfach mal zu schauen, was Apple so im Angebot hat. Wechseln könnte man dann im Zweifel immer noch. Zum jetzigen Zeitpunkt und vor allem in Anbetracht der kursierenden Gerüchte gibt es für einen iPhone-Nutzer ohne Leidensdruck aber keinen Grund dafür – und wenn wenigstens die Gerüchte über die großen neuen Features des iPhone 8 stimmen, dann gibt es auch für Apple keinen Grund zur Sorge.