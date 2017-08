​Es ist wieder da: Samsung stellte in New York auf einem speziellen Unpacked Event das neue Android-Smartphone Galaxy Note 8 vor. Mitte September wird man es hierzulande zum Preis von 999 Euro kaufen können. Wenn man es nicht ganz so genau nimmt ist es „in Deutschland“, das erste Gerät seiner Klasse seit drei Jahren. Denn das Note 7 (2016) kam wegen der Akku-Probleme nie nach Deutschland und auch das Note 5 (2015) wurde offiziell in Deutschland nicht angeboten. Zuletzt bekamen Kunden hierzulande also das Note 4 im Jahr 2014 zu Gesicht. Grund genug für uns zumindest schon einmal einen oberflächlichen Vergleich der Spezifikationen anzustellen. Wie viel mehr Leistung bietet das neue Android-Produkt aus Korea gegenüber Apples vorhandenem iPhone 7 Plus?

Galaxy Note 8 in Schwarz (Bild: Samsung)

Das kann das neue Galaxy Note 8

Wie schon vom Galaxy S8 bekannt, versucht das Note 8 an der Vorderseite auf möglichst viel Schnickschnack zu verzichten und dafür aber möglichst viel Display zum präsentieren. In der Tat misst das AMOLED-Display 6,3 Zoll in der Bilddiagonale, umgerechnet als 16 cm. Das Gerät selbst ist aber kaum umfangreicher. Es misst lediglich 16,3 x 7,5 x 0,86 cm. Das Seitenverhältnis beträgt 18,5:9. Die Bildschirmauflösung beträgt 2960 x 1440 Pixel. Dies entspricht einer Pixeldichte von 521 ppi. An den Rändern links und rechts ist das Display leicht gewölbt. Dies sorgt für einen optischen Effekt, der das Gerät noch „schlanker“ ausschauen lässt.

S Pen und neue Stylus-Funktionen

An der Unterseite des Geräts ist rechts der S Pen eingelassen. Ein leichter Druck auf den Stylus wirft ihn aus dem Android-Phablet aus. Hat man den Stift herausgezogen, kann man sofort auf dem dunklen Bildschirm (Lock Screen) des Smartphones losschreiben, ohne es entsperren zu müssen. Damit sind Notizen „mal eben“ erledigt. Doch der neue S Pen kann in Verbindung mit der installierten Software noch mehr. Das Gerät erkennt die Position des Stylus. Fahren Sie damit über ein Wort, beispielsweise im Internetbrowser, wird Ihnen eine Übersetzung angeboten. Last but not least können Sie via Live-Message-Funktion aus eigenen Zeichnungen animierte Nachrichten als GIF an Freunde und Bekannte versenden.

Das Note 8 im Vergleich mit dem iPhone 7 Plus Zugegeben, der Vergleich hinkt ein wenig, trotzdem wollen wir einige Spezifikationen nebeneinander stellen. Besser wäre es, das Gerät mit Apples neuen Smartphones zu vergleichen, die allerdings erst noch der Öffentlichkeit präsentiert werden müssen. iPhone 7 Plus Galaxy Note 8 Displaytechnologie LCD AMOLED Displayauflösung 1920x1080 2960x1440 Pixeldichte 401 ppi 521 ppi Maße 15,82 x 7,79 x 0,73 cm 16,3 x 7,5 x 0,86 cm Wasserdicht IP67 IP68 Gewicht 188 g 195 g Prozessor Apple A10 Fusion Exynos 8895 Arbeitsspeicher 3 GB 6 GB Speicher 32, 128 oder 256 GB 64 GB (erweiterbar per Micro-SD) Dual-Kamera ja (2 x 12 MP) ja (2 x 12 MP) Weitwinkel f/1.8 f/1.7 Tele f/2.8 f/2.4 Bildstabilisierung optisch optisch Zoom 2 x optisch, 10 x digital 2 x optisch, 10 x digital Akku 2900 mAh 3300 mAh Preis ab 899 Euro 999 Euro (Horizontal Scrollen, um die ganze Tabelle zu sehen)

Samsung-Phablet mit Dual-Kamera

Auf der Rückseite des Note 8 ist eine Dual-Kamera angebracht. Eine Linse bietet einen Weitwinkel, eine andere ist als Teleobjektiv zu nutzen. Beide arbeiten mit jeweils 12 Megapixeln und optischem Bildstabilisator. Über die Software lassen sich Aufnahmen mit Bokeh-Effekt erzeugt, wie Nutzer Sie auch vom iPhone 7 Plus kennen, und die man sonst vor allem mit Spiegelreflexkameras realisiert. Sie können den Effekt vor dem Auslösen in einer Live-Vorschau prüfen oder nachträglich auf Aufnahmen anwenden.

Fingerabdrucksensor auf der Rückseite

Was viele Apple-Fans für ein mögliches iPhone 8 tunlichst vermieden wissen wollen, ist bei einigen modernen Android-Smartphones schon länger Gang und Gäbe. Der Fingerabdrucksensor ist entsprechend auch bei Samsungs neuem Android-Phablet auf der Rückseite angebracht. Der Sensor ist eher unglücklich angebracht, nicht etwa zentral, sondern neben der Kamera. Das sorgt beim Nutzer für Verwirrung und ist für Leute mit kleinen Händen zudem nicht gerade besonders benutzerfreundlich gedacht.

Der Fingerabdrucksensor beim Galaxy Note 8 ist eher unglücklich auf der Rückseite neben der Kamera angebracht (Bild: Samsung)

Weitere Spezifikationen

Das Gerät wird mit 64 GB Speicher ausgeliefert Dieser lässt sich mittels Micro-SD-Karte (maximal 256 GB) erweitern. Die integrierte Sprachsteuerung namens „Bixby“, die aus Viv hervorgegangen ist, gibt es auch für deutsche Kunden nur auf Englisch. Das Note 8 und der S Pen sind IP 68 zertifiziert, also bis zu gewissem Maß wassergeschützt. Der Akku mit 3.300 mAh Kapazität lässt sich über den USB-C-Anschluss oder kabellos laden. Eine passende Ladestation kostet extra (79 Euro). Weiterhin gibt es als Zubehör eine DeX-Dockingstation. Darüber lässt sich das Note 8 an einen Bildschirm anschließen und mittels Tastatur und Maus wie ein Computer bedienen.

Ein bisschen Wasser macht dem Galaxy Note 8 nichts aus (Bild: Samsung)

Für den deutschen Markt sind zwei unterschiedliche Farbvarianten vorgesehen: Schwarz und Gold. Hierzulande soll der Exynos 8895 64-Bit-SoC zum Einsatz kommen. Er bietet acht Kerne, von denen je vier mit 2,3 GHz und 1,7 GHz getaktet werden. Das Gerät verfügt über 6 GB RAM und unterstützt bereits das neue Bluetooth 5.0, sowie Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac. Als Betriebssystem wird Android 7.1.1 vorinstalliert sein.