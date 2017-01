16.01.2017 - 14:56 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Eigentlich sollte das Samsung Galaxy Note 7 vor allem dem iPhone 7 das Leben schwer machen, von dem im Vorfeld spekuliert wurde, es käme mit wenigen Neuerungen und vor allem ohne Kopfhöreranschluss, was nicht unbedingt wohlwollend aufgenommen wurde. Die Testgeräte konnten die Presse durchaus überzeugen, doch als erste Smartphones an Kunden geliefert wurden, fingen Akkus Feuer. Samsung reagierte mit einem Rückruf, der nichts brachte. Die Untersuchungen dazu sollen nun abgeschlossen sein.



Galaxy Note 7 (Bild: Samsung)

Gegenüber Reuters hat eine Quelle, die mit den Untersuchungen vertraut sein soll, angegeben, dass Samsung die Untersuchung des Galaxy Note 7 und dessen Akku abgeschlossen hat. Gerüchte haben noch im vergangenen Jahr nahegelegt, dass es Samsung aufgrund des iPhone 7 eilig mit der Markteinführung gehabt haben soll – aber das soll dann doch nicht die Ursache sein.

Akkus als Ursache für Brände

Die Gerüchte sollen demnach nicht zutreffend sein. Samsung sei aber in der Lage gewesen, das Problem zu reproduzieren. Man könne es weder auf Konstruktionsfehler der Hardware noch auf Software-Bugs zurückführen, sondern auf den Akku. Die offiziellen Ergebnisse der Untersuchung soll das Unternehmen am 23. Januar bekanntgeben – einen Tag vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen für das vierte Quartal 2016.

Die Quelle gab zudem an, dass Samsung im Rahmen dessen ankündigen will, wie derartige Vorfälle in Zukunft ausgeschlossen werden könnten. Allerdings wollten sich die Koreaner nicht zu dem Bericht äußern.

Die Story mit den brennenden Akkus findet ihren Ursprung im September, als erste Berichte im Internet auftauchten. Samsung hat daraufhin einen Rückruf organisiert und die Geräte ausgetauscht. Wenig später entzündeten sich auch dessen Akkus. In letzter Konsequenz bat Samsung darum, die Smartphones einfach zurückzugeben und warnte vor deren Benutzung. Die Geräte wurden auch bei zahlreichen Airlines auf die schwarze Liste gesetzt.