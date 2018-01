In dieser Woche geht es in Fünf um Fünf unter anderem noch einmal um den HomePod, iOS 11.2.5 und 11.3 und die Zukunft des iPads. Wir stellen die fünf wichtigsten News der Woche in einem kurzen Video vor.

Fünf um Fünf - Der Video-Wochenrückblick der Mac Life (Bild: Smartmockups)

Ausführliche Informationen zu den ausgewählten Themen finden sich in den verlinkten News. Die wichtigsten Themen der Woche:

► HomePod: Vorbestellung beginnt

► iOS 11.2.5 erschienen

► Apple gibt Ausblick auf iOS 11.3

► iPad mit Face ID

► Fast eine Milliarde Strafe gegen Qualcomm

