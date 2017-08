​Es hat sich angedeutet: Der Erbe des Samsung-Imperiums, Lee Jae Yong, ist vor einem Gericht in Südkorea schuldig gesprochen worden. Der neunundvierzigjährige Vizevorsitzende von Samsung Electronics muss fünf Jahre ins Gefängnis. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er sich der Bestechung, der Untreue und des Meineids schuldig gemacht habe. Entsteht nun ein Machtvakuum in der Zentrale von Apples ärgstem iPhone-Konkurrenten? Die Aktie des Unternehmens gab nach Bericht über die Entscheidung des Gerichts nach.

Samsung dürfte nicht mehr zum Lachen zumute sein (Bild: CC0)

Lee Jae Yong wurde in seinem Heimatland zu fünf Jahren Haft verurteilt. Die Richter sahen seine Schuld in der Korruptionsaffäre rund um die ehemalige Präsidentin des Landes, Park Geun Hye, als erwiesen an. Am Freitag wurde vor dem Bezirksgericht in Seoul das Urteil gesprochen. Lee hat sich der Bestechung, der Untreue und des Meineids schuldig gemacht. Zudem soll der Vizevorsitzende des Smartphone-Marktführers Samsung Electronics im Ausland Vermögenswerte und Gewinne aus kriminellen Straftaten verborgen haben. Mit dem Urteil kam er jedoch glimpflich davon. Denn: Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von zwölf Jahren gefordert.

Neben Lee wurden darüber hinaus noch vier ehemalige hochrangige Manager des Konzerns zu Haft- oder Bewährungsstrafen verurteilt.

Details zur Korruptionsaffäre

Samsung und allen voran Lee wurde vorgeworfen, Gelder an Unternehmen und Stiftungen von Choi Soon Sil und ihrer Verwandten gezahlt zu haben. Diese war eine Freundin der ehemaligen Präsidentin des Landes. Die Zahlungen wirken wie „Schmiergelder“ vor dem Hintergrund, dass der Smartphone-Hersteller im Gegenzug politische Unterstützung für die Fusion zweier Konzerntöchter vor zwei Jahren erhalten haben soll. Die Rede war von 43,3 Milliarden Won (umgerechnet rund 32,5 Millionen Euro). Ein Teil soll sogar aus Konzernkassen veruntreut worden sein.

Wer ist Lee Jae Yong? Lee ist der Sohn früheren Konzernchefs Lee Kun Hee. Dieser hatte die Entwicklung des Geschäftszweigs mit Elektronik entscheidend vorangetrieben, musste aber bereits vor knapp zehn Jahren wegen eines Skandals von seinem Posten zurücktreten. Der ehemalige Konzernchef ist mittlerweile schwer erkrankt; Seit Februar sitzt sein Sohn bereits in Untersuchungshaft.

Imageschaden für Familienkonzern Samsung

Während es für unbeteiligte Ausländer zwar befremdlich wirkt, ist vor allem in Korea der Ausgang des Verfahrens mit einem immensen Imageschaden für das Familienunternehmen verbunden. Samsung tritt im Land unter anderem als Schiffbauer auf, betreibt Baukonzerne, eine Versicherung sowie einen Freizeitpark.

Unklar ist zum jetzigen Zeitpunkt außerdem, wie sich die Inhaftierung des Samsung-Erben auf die Geschäfte von Samsung Electronics auswirken wird. Zuletzt konnte das Unternehmen im zweiten Quartal vor allem wegen guter Geschäfte der Chipsparte einen Rekordgewinn vermelden.

Lee beteuert weiterhin seine Unschuld. Koreanischen Medien zufolge wollen die Anwälte gegen das Urteil Berufung einlegen.