Wer die Liste der Neuerungen unter iOS 11 durchgeht, wird feststellen wie lang sie ist. Die Neuerungen beginnen bei Kleinigkeiten wie einem in die Kamera integrierten QR-Code-Scanner und enden bei so elementaren Dingen wie einem vom Mac bekannten Dock für das iPad. Mac Life hat sich fünf dieser Funktionen herausgesucht und stellt sie in einem Video vor.

In dem Video schauen wir uns auch das neue Kontrollzentrum an (Bild: Mac Life)

Würde man ein Video aller neuen Funktionen unter iOS 11 machen wollen, so würde es wohl mehrere Stunde dauern. Um uns ein wenig kürzer zu fassen, haben wir nur fünf der neuen Funktionen herausgegriffen.

Wir schauen auf das völlig neu gestaltete Kontrollzentrum und deren Funktionen. Ebenfalls im Fokus steht der neue App Store, auch hier hat wurde alles umgekrempelt und ein völlig neues Design gewählt. Apple präsentiert täglich neue redaktionelle Inhalte in der „Heute-Ansicht“. Wir zeigen wie das neue Dock auf dem iPad funktioniert und testen die erweiterte Split-View-Funktionen. Statt wie bisher zwei, können nun sogar drei Apps gleichzeitig geöffnet werden. Auch Drag & Drop wollen wir auf dem iPad einmal ausprobieren. Zum Schluss testen wir den neuen Dokumentenscanner in der Notiz-App.

iOS 11 wird ab dem 19. September als kostenloser Download von Apple bereitgestellt werden.