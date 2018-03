29.03.2018 - 10:38 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Apple hielt vor rund zwei Tagen das erste große Event in diesem Jahr ab. Mit einer klaren Bildungsthematik und ohne Livestream ging das Unternehmen dieses Mal einen eher ungewöhnlichen Weg. Dennoch waren die Erwartungen hoch. Neben einem neuen iPad erwarteten viele Experten weitere Produkte, die Apple hätte ankündigen können. Gerade mit verschiedenen Einsteigergeräten hätte Apple punkten können - auch im Bildungsbereich.

Schon im Vorfeld war dem interessierten Nutzern klar, dass Apple auf dem Frühlingsevent in Chicago ein neues günstiges iPad vorstellen wird, welches vor allem auf bisherige Hardware setzen wird. Dennoch war die Enttäuschung groß, als Apple nur das iPad sowie zahlreiche App-Updates für iWork und Co. vorstellte. Man hatte dann doch mit mehr gerechnet.

Neues MacBook Air zum kleinen Preis

Beispielsweise ein MacBook Air hätte sich gut in die Bildungsthematik einbinden lassen. Zuvor kamen nämlich Gerüchte auf, dass Apple im zweiten Quartal 2018 ein günstigeres Modell auf den Markt wird. Jedoch fiel die Produktepflege für das Air in den letzten Jahren eher marginal aus, sodass ein Update in den kommenden Monaten auch nur mittels kurzer Pressemitteilung veröffentlicht werden könnte. Alternativ wäre auch eine Vorstellung auf der WWDC am 4. Juni potentiell möglich.

(Bild: Apple)

Kommt doch keine iPhone SE 2?

Neben einem Apple-Laptop für Einsteiger hätte auch ein preisgünstiges iPhone für Schüler und Studenten auf das Event gepasst, welches die Konnektivität zwischen den Apple-Produkten hätte demonstriert können. Als heißer Kandidat war bereits ein Nachfolger für das iPhone SE in den letzten Monaten immer wieder im Gespräch. Da das SE schon zwei Jahre auf dem Markt ist, wäre ein Update eigentlich überfällig. Einem vagen Bericht aus China zufolge, könnte die zweite Generation ebenfalls auf der WWDC vorgestellt werden.

(Bild: Apple)

Wo bleibt Apples AirPower?

Gemeinsam mit dem iPhone 8 (Plus) und dem iPhone X kündigte Apple im letzten September eine Ladematte an, die das drahtlose Aufladen mehrere Geräte unterstützen soll. Während man damals von einer Veröffentlichung in 2018 sprach, kam in den letzten Monaten das Gerücht auf, dass eine Veröffentlichung Ende März erfolgen soll. Zwar sind noch wenige Tage Zeit den Verkaufsstart mittels Pressemitteilung bekanntzugeben, aber dies scheint unwahrscheinlich. Der Grund hierfür liegt unter anderen bei der US-Behörde FCC, die AirPower noch keine Freigabe erteilt hat. DIese könnte natürlich jederzeit erfolgen, aber schon bei dem HomePod verging zwischen der Freigabe und dem Verkaufsstart rund zwei Wochen. Eventuell erfahren wir auch bei diesem Produkt zur WWDC im Juni Neuigkeiten.

