Eigentlich sollte es nur ein kurzer Post mit einem Schnappschuss seiner Kinder auf Facebook werden. Vic Gundotra, ehemaliger Social-Media-Chef von Google, lobt Apple für die Kamera seines iPhone 7 Plus und den Porträtmodus. Doch dann kritisiert er Android und erklärt, warum seiner Meinung nach Google Jahre hinter Apples iPhone-Kamera liegen würde.

Die Kamera des iPhone 7 Plus hat es Vic Gundotra angetan. (Bild: Apple)

Das Hauptproblem sei in der Architektur von Google zu finden, erklärt Gundotra auf Facebook. Hersteller wie Samsung würden neue Innovationen wie bessere Kameras in ihre Smartphones einbauen. Um die neuen Funktionen aber anderen Apps über Android zugänglich zu machen, müsste Google erst langwierig von den Innovationen überzeugt werden, das könnte Jahre dauern. Als Folge müsste jeder der Hersteller seine eigene Foto-App entwickeln. So gibt es unter Android eine unüberschaubare Zahl an verschiedensten Apps. „Apple hat all diese Einschränkungen nicht. Sie aktualisieren die Hardware und führen einfach ein Softwareupdate mit den neuesten Funktionen (wie dem Porträtmodus) durch.“ sagt Gundotra. Google habe früher viel in der Nachbearbeitung von Bildern durch künstliche Intelligenz geleistet, falle aber langsam zurück.

Produkthinweis Fotografie mit dem Smartphone: Der Fotokurs für smarte Bilder hier und jetzt! (Fotografie al dente) Preis: 29,95 €

Google verfolgt mit Android einen anderen Ansatz als Apple mit iOS und muss das mobile Betriebssystem für eine Vielzahl verschiedener Systeme entwickeln. Fast alle großen Hersteller greifen mehr oder weniger in Android ein, um die Software an ihre Hardware anzupassen und auch Mobilfunkanbieter verändern Android häufig. Dies führt nicht nur zum von Vic Gundotra beschriebenen Problem mit Innovationen für die Kamera-App, sondern verzögert oder verhindert häufig auch wichtige Updates des Betriebssystems. Dafür ist Android deutlich offener als iOS und lässt sich vom Nutzer viel tiefgreifender anpassen.