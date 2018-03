26.03.2018 - 13:09 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



26.03.2018 - 13:09 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Erst Ende letzter Woche stellte Apple einen neuen Werbespot bereit, der das iPhone X sowie die einfache Bezahlung mittels Apple Pay zeigt. Darin tanzte sich ein junger Mann über den Flohmarkt und konnte sich ein völlig neues Outfit sowie einen neuen Sessel sichern. Der Spot legte dabei großen Fokus auf das Zusammenspiel von Apple Pay mit Face ID. Nun ist der selbe Hauptcharakter wieder mit seinen Freunden unterwegs.

In dem neuen 15-sekündigen Clip zeigt Apple die kürzlich eingeführte Erweiterung für Apple Pay. Seit iOS 11.2 ist es u.a. in den USA möglich, dass zwei Nutzer sich gegenseitig Geld via Apples Bezahldienst schicken können. Der Spot trägt daher auch den passenden Titel „Pay with a message“ (deutsch: „Bezahl mit einer Nachricht“). Dazu nutzt der junge Mann in dem Video Apple Pay Cash innerhalb von iMessage und schickt seinem Kumpel via Nachricht 17 US-Dollar zu.

Die Funktionsweise ist sehr ähnlich. Man startet allerdings zunächst iMessage und wählt Apple Pay Cash als App aus. Danach gibt man einen Betrag ein und verifiziert die Überweisung mithilfe von Face ID, bevor die „Überweisung“ abgeschlossen wird.

Auch der neue Spot macht wieder Lust auf Apples Bezahldienst. Zwar versicherte Apple in der Vergangenheit, dass man stark daran arbeite, dass der Dienst in so vielen Ländern wie möglich erscheinen werde, jedoch ist die Liste noch sehr übersichtlich. Ein Veröffentlichung in Deutschland wird schon seit langer Zeit erwartet und auch an entsprechenden Hinweisen mangelt es nicht. Wir hoffen daher inständig, dass sich dieser Umstand bald ändern wird und auch deutsche Nutzer vielleicht sogar in diesem Jahr mit Apple Pay bedacht werden.

Anzeige