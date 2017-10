17.10.2017 - 09:12 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Foxconn hat vor wenigen Tagen die erste Ladung an „iPhone X“-Geräten auf den Weg geschickt. Laut einer lokalen Website sollen allerdings nur 46.500 Einheiten in zwei Länder geschickt worden sein. Es wird zudem berichtet, dass dies deutlich weniger ist als dies sonst der Fall ist.



Das iPhone X ist auf dem Weg. Dies berichtet aktuell die lokale Website Xinhuanet (via DigiTimes). Laut dem Report wurde die erste Ladung an Geräten von Foxconn aus Zhengzhou und Shanghai in die Niederlande und in die Vereinigten Arabischen Emirate verschickt. Jedoch sollen nur etwa 46.500 Geräte auf dem Weg sein und damit deutlich hinter den ersten Lieferungen anderer iPhone-Modelle liegen. Der Grund hierfür dürften anhaltende Schwierigkeiten bei der Produktion sein. Vor allem die neue TrueDepth Kamera mit dem Punktprojektor soll für einen geringen Output sorgen, da der Qualitätsstandard hochgehalten werden soll.

Aktuell wird geschätzt, dass etwa 400.000 iPhone X pro Woche produziert werden. Angesichts der geschätzten Vorbestellungen von rund 50 Millionen Einheiten darf man sich daher auf lange Wartezeiten einstellen. Auch KGI-Securities-Experte Ming-Chi Kuo sieht die Wartezeiten bis in das nächste Jahr voraus. Ob das iPhone X das Warten wert ist, erfahren wir wohl in rund zwei Wochen, wenn die ersten Tests veröffentlicht werden. Weniger geduldige Kunden dürften könnten jedoch auch zum iPhone 8 oder iPhone 8 Plus greifen, welches durch den gleichen Prozessor (A11 Bionic) angetrieben wird. Jedoch muss man dabei auf die TrueDepth Kamera samt Face ID und das brillante OLED-Display verzichten.

Würden Sie mehrere Monate auf das iPhone X warten oder haben Sie sich schon für das iPhone 8 entschieden? Verraten Sie es uns in den Kommentaren.