In den letzten Jahrzehnten hat sich Foxconn zu einem der weltweitführenden Produzenten von Elektronikartikeln gemausert. Daher ist es kein Wunder, dass man seitdem Start im Jahr 1991 Jahr für Jahr einen Umsatzzuwachs verbuchen konnte. Nun, 25 Jahre später, kam es erstmals zu einem kleineren Umsatzeinbruch, der laut Nikkei vor allem durch die niedrigeren Bestellungen durch Apple zustandegekommen sein soll.



In den letzten Monaten gab es viele Gerüchte um Apples zukünftige Produktionsstätten. Während der gewählte US-Präsident Donald Trump am liebsten die Produktion auf amerikanischen Boden sehen würde, hat Apple eine Expansion in Indien geplant. Auch die Verkäufe einiger Apple-Produkte laufen nicht mehr so gut, wie vor einigen Jahren. Foxconn hat daher angekündigt, dass man in 2016 den ersten Umsatzrückgang in der Firmengeschichte verzeichnen musste.

Laut Nikkei hat das Unternehmen einen Umsatz von 136,38 Milliarden US-Dollar eingefahren. Dies entspricht einem Rückgang von 2,81 Prozent im direkten Vergleich mit 2015. Besonders beachtlich ist dabei, dass Apple für über 50 Prozent des Umsatzes verantwortlich sein soll. Dadurch beeinflussen verhaltende Bestellungen von Apple den Umsatz stark. Zwar hat das iPhone 7 Plus im letzten Quartal nochmal für einen erhöhten Umsatz gesorgt, aber dieser konnte das restliche Jahr nicht ausgleichen. Die Investoren und Analysten sehen deshalb bei dem schwachen Apple-Lineup in 2016 die Schuld. Vor allem das iPhone 6s und dessen schleppende Verkäufe sorgten wohl für das negativ Wachstum.

Auch wenn Apple und Foxconn im vergangenen Jahr mit einem leichtenUmsatzrückgang zu kämpfen hatten, sieht der Analyst Vincent Chen große Chancen für das Jahr 2017 voraus. Vor allem das iPhone 8 soll dazu beitragen, aber auch das PC-Geschäft könnte in diesem Jahr wiederbelebt werden. Er sieht daher ein Wachstum bei Foxconn von fünf bis zehn Prozent voraus.