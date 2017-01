02.01.2017 - 22:54 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Foxconn ist wohl einer der größten Produzenten von elektronischen Geräten. Auch das iPhone läuft in den Fabriken des Unternehmens vom Band. Der Leiter des Foxconn-Kommitee für Automationstechnologie-Entwicklung Dai Jia-peng gab bekannt, dass man seine Fabriken in China in drei Phasen auf eine automatisierte Produktion umrüsten wird, um schlussendlich vollständig autonome Fabriken zu betreiben. Dies hat natürlich dramatische Folgen für die Mitarbeiter.



Laut der Digitimes wird Foxconn in den kommenden Jahren seine Fabriken in China vollständig umrüsten. Dem leitenden Mitarbeiter Dia Jia-peng zufolge plant man die Umrüstung phasenweise. In einigen Teilen soll der Prozess bereits weit fortgeschritten sein, sodass tausende Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze verloren. Zehn vollständig automatisierte Fertigungslinien sind bereits im Einsatz und weitere Produktionsstraßen sollen bald folgen. Fabriken in Chengdu, Westchina, in Shenzhen (Südchina) und in Zhengzhou (Nordchina) sollen sich nämlich schon in Phase zwei und drei befinden.

In der ersten Phase werden dabei vor allem unliebsame und gefährliche Tätigkeiten durch Roboter übernommen. Während in Phase zwei die Produktionslinien dann schon weitestgehend automatisiert sein sollen, ist in Phase drei nur noch minimales Personal notwendig, das sich um die Logistik, Tests und Überprüfungsprozesse kümmert.

Viele der über eine Million Foxconn-Mitarbeiter werden dadurch in den kommenden Jahren zwangsläufig arbeitslos. Bereits 40.000 Foxbots sollen sich im Einsatz befinden und Foxconn kann jährlich 10.000 weitere Einheiten bauen. Schon die installierten Roboter sorgten dafür, dass 60.000 der 100.000 Mitarbeiter einer Foxconn-Fabrik entlassen wurden. In den nächsten Jahren werden noch einige Kündigungswellen folgen..