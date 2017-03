11.03.2017 - 16:11 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

In den USA gibt es nach Ansicht von Foxconn-Chef Terry Gou nicht genügend geschulte Arbeitnehmer und die passenden Lieferanten, um die Fertigung von iPhones in Apples Heimatland zu ermöglichen.



Fehlende Arbeiter, Fabriken und Zulieferer: USA als Produktionsstandort für iPhones ungeeignet. (Bild: jnn1776/ CC BY SA 2.0)

Zuletzt waren Gerüchte aufgekommen, dass Apple zusammen mit seinem Auftragsfertiger Foxconn das iPhone in den USA bauen wolle. Vornehmlich begründeten sich diese Gerüchte auf die mittlerweile etwas abgeebbten Forderungen von US-Präsident Donald Trump, dass US-Firmen Arbeitsplätze in ihrer Heimat aufbauen sollen und für Produkte aus dem Ausland Handelszölle erhoben werden sollen.

Doch wie würde eine iPhone-Fertigung in den USA aussehen? Zunächst einmal bräuchte Apples Hersteller Foxconn Fabriken und vor allem Arbeitnehmer, die die Aufgabe bewältigen können. Davon hätten die USA zu wenig, meint Terry Gou, seines Zeichens Chef von Foxconn. Außerdem müssten diese Fabriken erst einmal errichtet werden. Die Investition will Foxconn nicht allein tragen sondern setzt auf staatliche Subventionen. Diese wurden jedoch bisher nicht in Aussicht gestellt, wie Gou nach Angaben der japanischen Wirtschaftszeitung Nikkei sagte. Ob es Gespräche mit der US-Regierung gab, verriet Gou nicht.

Doch selbst wenn Arbeiter ausgebildet und Fabriken existieren würden, könnte das iPhone nicht einfach so in den USA gebaut werden. Foxconn beziehungsweise Apple beziehen zahlreiche Komponenten dafür von asiatischen Zulieferern. Deren Produkte müssten erst mühsam in die USA importiert werden - und dann könnte die Zollfalle wieder zuschlagen.

Doch keine hoch automatisierte US-Fabrik von Foxconn?

Nach früheren Berichten planen Apple und Foxconn eine größtenteils mit Robotern betriebene Fabrik in den USA. Dafür sollen 7 Milliarden US-Dollar bereitstehen.