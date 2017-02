24.02.2017 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Der Arbeitsschutz ist bei Foxconn offenbar je nach Kunde sehr unterschiedlich. Nachdem es in den letzten Jahren viel Kritik gab, hatte Apple reagiert und seinem Auftragsfertiger strenge Auflagen gemacht, wie die Arbeiter zu behandeln sind. Das scheint funktioniert zu haben, aber offenbar mit einem Nebeneffekt.



Arbeiter bei Foxconn (Bild: Steve Jurvetson / CC BY 2.0)

Nach einem Bericht der Digitimes, die oft über gute Insiderinformationen verfügt, wollen Mitarbeiter bei Foxconn lieber in der Produktion für Apple-Produkte tätig sein als für andere Auftraggeber. Foxconn ist der größte Auftragsfertiger der Welt und stellt auch für andere Unternehmen Produkte in deren Namen her. Doch weil Apple der größte Kunde ist, steht dieser besonders im Scheinwerferlicht.

Immer wieder wurden die Arbeitsbedingungen bei Foxconn gerügt, woraufhin sich Apple entschloss, etwas dagegen zu unternehmen. Nun sind die Arbeitsbedingungen in der Apple-Produktion offenbar so gut, dass die Mitarbeiter lieber kündigen als für andere Hersteller tätig zu werden, denn in anderen Produktionszweigen hat sich scheinbar nichts getan. Im Gegenteil: Andere Kunden von Foxconn scheinen besonders harte Vorgaben zum Arbeitspensum zu machen.

Foxconn soll in nächster Zeit nach dem Bericht der Digitimes in nächster Zeit die Einstellung von 12.000 Akademikern und 6.000 Schulabsolventen planen. Diese werden nicht alle für die Produktion des iPhone 7 oder 8 benötigt, zumal die Produktion des iPhone 7 aktuell etwas langsamer laufen soll, schreibt das taiwanische Branchenblatt.

Foxconn will in die USA

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters will die Foxconn-Tochter Sharp sogar in den USA eine Fabrik bauen. Das Investitionsvolumen soll sich auf 7 Milliarden US-Dollar belaufen. Der Spatenstich soll den unbestätigten Angaben nach schon vor Jahresmitte 2017 erfolgen. Wann die Fabrik ihre Arbeit aufnehmen wird, und was produziert werden soll, ist nicht durchgesickert. Sharp liefert Displays an Apple und könnte einer der OLED-Lieferanten für das iPhone 8 sein, das erstmalig in der Smartphone-Geschichte von Apple mit einem solchen Displaytyp ausgerüstet sein soll.

Bild: Steve Jurvetson / CC BY 2.0