27.03.2018 - 11:24 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Nachdem vor einiger Zeit Withings von Nokia aufgekauft wurde, könnte nun bald der nächste Zubehörhersteller von einem anderen Unternehmen übernommen werden. Laut einem Bericht der Financial Times könnte FIT Hon Teng, eine Tochterfirma von Foxconn, bald Belkin übernehmen. Belkin liefert seit Jahren hochwertiges Zubehör für das iPhone und ist auch bereits im Smart-Home-Segment aktiv. Ein Kaufpreis soll auch schon feststehen.

Für rund 866 Millionen US-Dollar soll das in Hong-Kong ansässige Foxconn-Tochterunternehmen FIT Hon Teng den Zubehörhersteller Belkin übernehmen. Dies berichtet aktuell die Financial Times. FIT wird gemeinsam mit Belkin auch die Marken Linksys, Phyn und Wemo übernehmen. Dem Bericht zufolge soll FIT damit groß in die Smart-Home-Sparte einsteigen. Dabei sollen Produkte entstehen, die mit den großen Plattformen wie Apples HomeKit, Amazons Alexa und Google Home zusammenarbeiten. Gleichzeitig wird man sich auch die rund 700 Patente von Belkin aneignen, um damit ansprechende Produkte für die Zukunft zu schaffen.

Belkin ist seit langer Zeit eine feste Größe in Apples Zubehör-Universum. Das Unternehmen zeichnet sich für zahlloses hochwertiges Zubehör für das iPhone, iPad, die Apple Watch sowie den Mac und andere Geräte aus. Mit Accessoires wie Schutzhüllen, Displayschutzfolien, Smart-Home-Geräten, Kabeln und Adapter deckt Belkin ein breites Feld für alle Apple-Produkte ab. So erkannte man etwa mit dem Rockstar Audio- und Lightning-Adapter eine neue Möglichkeit. Daneben kündigte das Unternehmen kürzlich auch neue drahtlose Ladegeräte für das iPhone 8, iPhone 8 Plus sowie das iPhone X an. Neben den einfachen Varianten stellte man hier auch ein Modell vor, welches zwei Geräte gleichzeitig laden kann.

