Apple hat kürzlich sein eigenes Fotobuch vorgestellt, das allerdings nicht billig ist. Seit 2014 gibt es aber bereits eine hochwertige Alternative, die deutlich günstiger ist und dabei nicht weniger hochwertig: Iconic.

Buchcover von Iconic: A Photographic Tribute to Apple Innovation (Bild: Jonathan Zufi)

Sie haben vielleicht die Meldungen um die Einführung eines neuen Bildbandes von Apple verfolgt. Der iPhone-Hersteller aus Cupertino bietet unter dem Titel „Designed by Apple in California“ ein hochwertiges Fotobuch in zweierlei Formaten an. Das kleinere kostet 199 Euro, das größere 299 Euro. Ein Preis, der sich gewaschen hat.

Wenn Sie eine hochwertige Alternative suchen, greifen Sie auf Iconic zurück. Im vollen Titel heißt es „Iconic: A Photographic Tribute to Apple Innovation“. Diesen Bildband hat Autor Jonathan Zufi 2014 herausgebracht. Er enthält in Teilen ähnliche Fotos von der gleichen Hardware, die Sie auch in Apples Buch finden würden. Der Unterschied? Sie zahlen für die gebundene Ausgabe keine 50 Euro.

Zum Deal: Iconic: A Photographic Tribute to Apple Innovation kaufen.