Am Wochenende gastiert der Formel-1-Zirkus in China. Passend dazu ist das Rennspiel F1 2016 aus dem Hause Codemasters derzeit reduziert. Interessant ist das Spiel schon deswegen, weil Sie es auch am großen Fernseher über das Apple TV nutzen können. Immerhin handelt es sich um eine Universal-App, die kompatibel mit tvOS ist.

Das erste Rennen der Saison gewann Sebastian Vettel und brach damit mit der letztjährigen Dominanz der Silberpfeile. Am Wochenende versucht der Heppenheimer erneut dem Briten Lewis Hamilton das Leben schwer zu machen. Wenn Sie die vorhergehenden Sätze als Fan des Rennsports gelesen haben und zudem ein Freund von Rennspielen sind, sollten Sie deshalb jetzt einen Blick in den App Store werfen. Dort finden Sie die virtuelle Formel 1 in Form von F1 2016 reduziert vor. Das Spiel kostet Sie aktuell nur 3,99 Euro (vorher 9,99 Euro).

Zum Deal: F1 2016 im App Store günstiger kaufen.

F1 2016 macht besonders viel Spaß am großen iPad oder Fernseher, in Verbindung mit einem Gamepad wie dem SteelSeries Nimbus. Wie das aussehen kann, zeigt Ihnen nachfolgendes Video.

Sie merken: Es kommt dem Erlebnis auf der Konsole sehr nahe. In jedem Fall benötigt das Spiel allerdings iOS 8.1 oder neuer und Sie unter dem Strich etwas mehr als 2,5 GB freien Speicher.