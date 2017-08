28.08.2017 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Fitbits erste Smartwatch ist zwar keine Pebble, doch mit vier Tagen Laufzeit schlägt sie die Apple Watch und die Android Watches dennoch. Die Uhr hat wie die Apple Watch viele Fitnessfunktionen, einen integrierten Pulsmesser, GPS und kann auch beim Schwimmen genutzt werden. 2,5 GByte Speicher für Musik und eine NFC-Funktion runden den Leistungsumfang ab.



Fitbit Ionic (Bild: Fitbit)

Fitbit hat mit der Fitbit Ionic eine hübsche Smartwatch mit eckigem Display vorgestellt, die mit GPS und Herzfrequenz-Messung ausgerüstet ist. Die Uhr kann auch zum Schwimmtraining verwendet werden und ist bis zu 50 Meter wasserdicht. Zusätzlich verfügt sie über zahlreiche Smartwatch-Features wie kontaktloser Bezahlmöglichkeit per NFC, Musikwiedergabe und Benachrichtigungen sowie personalisierbare Ziffernblätter. Auch Apps sollen unterstützt werden. Für App-Entwickler soll es ab Herbst das Fitbit App Software Development Kit (SDK) geben.

Fitbit legt naturgemäß auf Sport viel Wert. Die Uhr bietet einige Workouts , die sich basierend auf dem Feedback an die persönlichen Bedürfnisse anpassen lassen. Sie sollen helfen, Ausdauer, Geschwindigkeit und Form zu verbessern.

Die Ionic trackt automatisch jeden Lauf mit der neuen GPS-Funktion. Geschwindigkeit und Distanz werden in Echtzeit angezeigt. Die GPS-Funktion arbeitet ohne Handy und zeichnet auch zurückgelegte Höhenmeter, Zwischenzeiten und die genauen Routen auf. Die Anwendung pausiert automatisch, wenn angehalten wird, um kurz etwas zu trinken oder durchzuatmen, und startet am Ende der Pause sofort wieder. Im Schwimm-Trainingsmodus werden Rundenzeiten, Trainingsdauer und verbrannte Kalorien in Echtzeit angezeigt.

Der interne Speicher von 2,5 GByte sollte für ungefähr 300 Songs reichen, die die Uhr per Bluetooth abspielen kann. Die NFC-Funktion soll die kontaklose Bezahlung ermöglichen. Diese Funktion soll Ende 2017 in Deutschland mit American Express, MasterCard und Visa von Banken wie ANZ, Banco Santander, Bank of America, Capital One, HSBC, OCBC Bank, Royal Bank of Canada, UOB und US Bank möglich sein.

Smartphone Benachrichtigungen werden natürlich auch angezeigt. Die Uhr soll eine Akkulaufzeit von mehr als vier Tagen (mit GPS-Nutzung oder dem Abspielen von Musik beträgt die Akku Dauer ca. zehn Stunden) haben. So ist auch ein Schlaftracking möglich. Der Farb-Touchscreen wird durch drei Knöpfe an der Seite der Uhr ergänzt. Die Uhr soll eine Helligkeit bis zu 1000 nits erreichen. Ihre Armbänder sind austauschbar.

Die Fitbit Ionic ist ab sofort im Vorverkauf auf Fitbit.com und weltweit ab Oktober 2017 im Handel erhältlich. Sie kostet 350 Euro.