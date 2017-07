Zubehör-Anbieter hardwrk aus Hannover hat sein Portfolio von Schutzhüllen für das MacBook (Pro) von Apple um eine neue Farbvariante erweitert: „Lime Yellow“. Sie erhalten die Schutzhülle fürs Laptop aus Cupertino nun auch in dieser sommerlichen Farbe. Zur Einführung hat der Anbieter den Preis reduziert, und zwar noch das ganze Wochenende lang, bis einschließlich Sonntag, den 23. Juli um 23:59 Uhr.

Schützen Sie Ihr MacBook (Pro) mit dem Hardcase von hardwrk (Bild: hardwrk)

Für einige Leute beginnt das Wochenende bereits mit dem heutigen Freitag, vielleicht ja auch für Sie. So oder so erhalten Sie über das Wochenende von hardwrk Rabatt auf die MacBook-Schutzhülle aus dem eigenen Sortiment. Reduziert ist allerdings nur die neue, sommerliche Farbe in Limonen-Gelb („Lime Yellow“). Das Case wird, ähnlich wie ein Buchumschlag, um Ihr Apple-Laptop gesteckt. Das Kunststoff-Material ist durchschimmernd und lässt den Blick auf das Apfel-Logo zu, schützt aber das Gerät gleichzeitig vor Kratzern.

Case zum halben Preis

Normalerweise kostet das Case von hardwrk Sie 29,90 Euro. Doch an diesem Wochenende bekommen Sie die „Lime Yellow“-Version zum Preis von nur 14,90 Euro.

Zum Deal: Schutzhülle fürs MacBook (Pro) in Lime Yellow günstiger.

Produkthinweis hardwrk Schutzhülle für Apple 15" MacBook Pro Retina (bis einschl. Early 2015) - lime yellow - Cover Case Schutz Hülle Hardcase Schutzabdeckung in limettengelb Preis: 14,95 €

Sie bekommen dieses Schnäppchen für diverse Laptop-Modelle aus Cupertino: Neben einem Case für das 12-Zoll-MacBook gibt es auch eine für die 13 Zoll großen MacBook Air, MacBook Pro und MacBook Pro Retina, sowie das neue 13-Zoll-Pro-Modell, das seit Ende 2016 angeboten wird. Auch bekommen Sie die Schutzhülle für das 15 Zoll MacBook Pro Retina und das neue MacBook Pro mit und ohne Touch Bar, das seit Ende des letzten Jahres angeboten wird. Da diese neueren Modelle flacher sind und ein anderes Scharnier am Display verwenden, erfordert dies ein anderes Zubehör.

Der Hannoveraner Zubehörhersteller hardwrk verspricht eine passgenaue Form des Hardcase aus Kunststoff. Es sind in jedem Fall aber Schlitze zur besseren Belüftung an manchen Stellen vorhanden und außerdem verfügt die Schutzhülle über gummierte Standfüße, die einen sicheren Stand garantieren sollen. Die Anschlüsse an den jeweiligen Apple-Geräten werden nicht verdeckt und sind auch mit Schutzhülle verwendbar.

Auch wenn die Schutzhülle in „Lime Yellow“ dieses Wochenende reduziert ist, gibt es sie natürlich auch noch in anderen Farben: Crystal Clear, Frost, Frosted Black, Matt, Pure Black, Transparent, Schwarz und Silber. Nicht für jedes MacBook-Modell steht auch jeder Farbe zur Verfügung.