Ist das das Xiaomi MI8? (Bild: Weibo)

​Xiaomi MI 8: Fingerabdrucksensor im Display? Es gab bislang nur Gerüchte. Doch nun gibt es ein Video, das das biometrische Verfahren per Touchscreen an einem neuen Smartphone des chinesischen Herstellers Xiaomi zeigen soll. Einige Hersteller arbeiten an der Umsetzung der Technologie, der Apple-Konkurrent aus China wäre somit noch vor Samsung damit am Markt und vielleicht auch vor Vivo. Doch das ist noch nicht alles. Denn das MI8, soll auch eine Gesichtserkennung bieten, mit einem 3D-Kamera-Modul. Wie zuverlässig diese wird, und ob Apple dadurch in Zugzwang gerät, erfahren wir vielleicht sogar noch diesen Monat.

Denn für den 23. Mai hat Xiaomi ein besonderes Event angekündigt. An dem Tag möchte das Unternehmen sein achtjähriges Jubiläum begehen. Versionsnummer 7 schlabbert der Hersteller vermutlich trotzdem nicht. Er präsentiert stattdessen zusätzlich das MI in der 8tes-Jubiläum-Edition. In der chinesischen Kultur ist acht eine Glückszahl. Vergleichbar wäre dies mit Apples Veröffentlichung des iPhone 8 und dem iPhone X zusätzlich. Auch das bietet besondere Funktionen in Form von Face ID. Auch von Samsung heißt es immer wieder, das Unternehmen wollte den Fingerabdrucksensor im Display implementieren. Doch weder beim Galaxy S9, noch beim Galaxy Note 9 im Herbst kommt er zum Einsatz.

Video von Fingerabdrucksensor im Display des MI8

Auf der chinesischen Plattform Weibo tauchte kürzlich ein kurzes Video auf. Besser abspielen können Sie es allerdings auf der Seite von PlayfulDroid. Dort wurde es gespiegelt. Zu sehen ist in wenigen Sekunden, wie der Nutzer auf dem Display eines Smartphones an einer vorgegebenen Stelle seinen Daumen auflegt. Wenig später ist das Smartphone entsperrt.

Wollte Apple den Fingerabdrucksensor auch?

Vollständig auflösen können wir es nicht. Vermutlich lief Apple auch die Zeit davon und das Unternehmen machte aus der Not eine Tugend. Denn vor der Veröffentlichung der letztjährigen iPhones gab es sehr viele Gerüchte über Face ID, aber auch über einen Fingerabdrucksensor. Es hieß, Apple würde den womöglich auf der Rückseite des Geräts unterbringen. Es Bestand sogar die Möglichkeit, dass Apple doch einen Sensor unter dem Display einsetzt. Letztlich war die Technologie zu dem Zeitpunkt aber nicht ausgereift genug.

Sehr wohl gab es Hinweise auf Prototypen Apples, die mit solchen Systemen experimentierten. Es erscheint plausibel, dass Apple die Flucht nach vorn antrat und das sicherere Face ID implementierte und ganz auf den Fingerabdrucksensor verzichtete. Dass der jemals zurückkommt, ist eher unwahrscheinlich.

Hättet Sie so ein System gerne auch beim iPhone? Was sagen Sie als iPhone-X-Besitzer? Fehlt Ihnen Touch ID?

