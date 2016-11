05.11.2016 - 16:32 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Die Funktion „Mein iPhone suchen“ ist nützlich, doch wenn das Smartphone vom Dieb abgeschaltet wird, ist sie wirkungslos. Das soll sich in Zukunft ändern, wie ein Patentantrag von Apple nahelegt.



Find my iPhone soll mächtiger werden (Bild: ShapeItApp/Bildmontage: Mac Life)

Wie soll das iPhone in Zukunft über die Funktion „Mein iPhone suchen“ zu finden sein, wenn es ausgeschaltet wurde? Apple hat jetzt in den USA einen Antrag auf Patentschutz gestellt, in dem genau dieses Szenario abgehandelt wird.

Beim Abschalten des Geräts könnte der Nutzer nach einem Code oder dem Fingerabdruck gefragt werden. Wird der Code falsch eingegeben oder das Ausschalten mit einem falschen Fingerabdruck bestätigt, wird die neue, aktive Meldefunktion aktiviert. Das Gerät schaltet sich zwar anscheinend aus, läuft aber zumindest auf Sparflamme weiter und sendet seine Position an den Server von Apple, aktiviert in unregelmässigen Abständen die Kamera und nutzt sowohl den Mobilfunk als auch WLANs, um die Daten zu verschicken. Auch über eine Peer-to-Peer-Funktion denkt Apple nach. Diese könnte mit anderen Geräten in der Umgebung Kontakt aufnehmen, um die Position des Gerätes zu übermitteln.



Die Position kann dem Patentantrag nach per E-Mail, Instant Messenger oder als Textnachricht übermittelt werden. Auf diese Weise könnte das Smartphone oder Tablet auch einen Löschbefehl vom rechtmässigen Benutzer erhalten, damit zumindest keine Daten in fremde Hände fallen.

In der Patentschrift bemerkt Apple, dass die Funktion vom Nutzer auch gänzlich deaktiviert werden könne und er die Wahl hat, ob auf dem Bildschirm angezeigt wird, dass die „Mein iPhone suchen“-Funktion gerade aktiv ist.

Der US-Patentantrag US20160323703 wurde am 3. November 2016 veröffentlicht.

Apples Patente und Patentanträge müssen wie üblich nicht in konkreten Produkten münden. Viele wurden bisher eingereicht und erteilt, ohne genutzt zu werden. Sie dienen oftmals auch dazu, der Konkurrenz einen bestimmten Lösungsweg zu verbauen.