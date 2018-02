Final Fantasy VX Pocket Edition für iPhone und iPad. Es ist da. Das neue FF15 in der Pocket Edition. Square Enix bietet das neue Rollenspiel zeitgleich in Apples App Store, sowie im Google Play Store und im Amazon App Store an. Der Download ist gratis. Die erste Episode kann kostenlos gespielt werden. Alle übrigen Episoden können Sie per In-App-Kauf erwerben.

Final Fantasy XV Pocket Edition (Bild: Square Enix)

Die Pocket Edition von Final Fantasy XV ist der Versuch, auch Mobile Gamern die Geschichte des Spiels zu vermitteln. Anders als die Variante für PC und Konsolen bedient sich die Pocket Edition keiner fotorealistischen, sondern einer Comic-Optik und hat so ihren ganz eigenen Charme. Zudem wurde die Steuerung für Mobilgeräte optimiert. Laden Sie sie ab sofort im App Store herunter.

FF15 erzählt die Geschichte von Kronprinz Noctis

Sie erleben in FF15 die Geschichte des Kronprinzen Noctis und seiner Gefährten Prompto, Ignis und Gladiolus. Erzählt wird Sie in insgesamt zehn Episoden. Alle zehn sind ab sofort erhältlich. Die erste können Sie jedoch gratis ausprobieren. Die Episoden 2-10 können Sie dann einzeln oder im Paket kaufen.

Sie benötigen in jedem Fall ein neueres iPhone oder iPad mit iOS 11.1 oder neuer. Auch läuft das Spiel auf Geräten mit Android 5.0 oder neuer, sowie Amazons Fire HD 10 Tablet aus dem Jahr 2017.