Kürzlich geisterten erste Gerüchte um ein neues Apple TV durch die Gegend, das mit (neuer) Technologie wie 4K „begeistern“ soll. Aber das wird es nicht. Der folgende Beitrag soll eine Diskussion über die mit der Codierung „AppleTV 6,2“ in Statistiken gefundene Set-Top-Box anregen. Diese ist zwingend notwendig. Denn gerade in diesem Bereich erwarten Konsumenten von Apple endlich mehr Bewegung. Das Unternehmen muss die Handbremse lösen.

Wie sieht die Zukunft des Apple TV aus? (Bild: Motiv: CC0, Veränderungen: Alexander Trust)

Nur nicht immer ist es sinnvoll, auf den Konsumenten zu hören. Das weiß auch Tim Cook. Was der Konzern speziell bei seiner Set-Top-Box aber schon lange aus den Augen verloren hat, sind die Fernsehgewohnheiten seiner internationalen Kunden. Das Apple TV funktioniert nur in den USA und auch dort nur teilweise. Außerhalb fährt es in jedem Fall mit angezogener Handbremse. Doch selbst in seinem Heimatland hat es sein Potenzial bis heute nicht ausgeschöpft. Bevor man also das Gerät technisch aufrüstet, sollte sich der iPhone-Hersteller fragen, ob er wirklich schon alles getan hat. Wir nennen im folgenden zwei Punkte an denen Apples Agenda nicht gefruchtet hat.

TV, TV… die Zukunft geht nicht mit angezogener Handbremse

Mit tvOS hat Apple seiner Set-Top-Box eine Software-Plattform spendiert, die iOS ähnelt und aber stark an die Zeiten des ersten iPhone erinnerte. Speziell Software-Entwickler müssen sich bei der Einführung von tvOS um Jahre zurückgesetzt gefühlt haben. Apple scheint es, hat dies nur sehr schwer verstehen wollen, oder wollte es nicht. Für den Nutzer ist das ATV mit tvOS in der Benutzung top. Apps sind in Windeseile heruntergeladen und sie lassen sich sofort einsetzen. Neben dieser anfänglichen Restriktion auf nur 200 MB (mittlerweile 4 GB) an Daten gab es aber noch eine andere, die für Unmut bei Entwicklern sorgte.

Denn mit der Einführung des Geräts versuchte Apple erstmals, die Plattform als Gaming-Device zu verkaufen, bedachte aber nicht, dass manche Spiele sich nur schwer mit einer Fernbedienung steuern lassen und manche Spieler das auch nur ungerne wollen. Trotzdem gab es eine Restriktion, dass Entwickler die Steuerung per Siri-Remote in jedem Fall unterstützen mussten. Das Ergebnis kennen wir. Auf der Keynote-Präsentation mit viel Tamtam angekündigt, wurde einige Monate später bei einem Prestige-Titel wie Disney Infinity der Stecker bei der Entwicklung gezogen.

Nun hat Apple mittlerweile die Restriktionen gelockert, aber hat das was geändert? Mitnichten. Denn ist das Kind erst einmal in den Brunnen gefallen, muss man sich darum kümmern, dass es wieder auf die Beine kommt. Tatsächlich macht Apple aber keine Anstalten, zumindest kommt es so rüber. Das Unternehmen bietet Möglichkeiten an und hofft, das Entwickler sich darauf stürzen. Die Realität sieht anders aus. Nicht nur bei tvOS ist der Fundus an Apps überschaubar.

Es gehört Bewegung in die ganze Sache

Tim Cook ist ein knallharter Geschäftsmann, auch wenn er nach außen nicht so auf uns wirken mag. Apple hat sich unter seiner Führung weiter positiv entwickelt, wenn man die Maßstäbe der Aktienmärkte anlegt. Für viele Fans allerdings bröckelt seit einiger Zeit bereits der Lack. Ob das zu kitten sein wird, kann auch über das Apple TV entschieden werden. Doch dazu muss der iPhone-Hersteller in Bewegung kommen.

Es gibt einige Augenzeugenberichte und es gibt wenige Kartellverfahren aus den letzten Jahren, die uns die Augen geöffnet haben. Wenn Apple Geschäfte machen möchte, dann lautet die Forderung oft: Ihr akzeptiert unsere Konditionen, oder es gibt kein Geschäft. Das hat besonders gut funktioniert, als die Firma mit iTunes der uneinholbare Marktführer beim Verkauf digitaler Musik war.

Doch das hat dann schon nicht mehr funktioniert beim Angebot für Filme und Serien (von der Bedienung abgesehen, bekommen Kunden bei Amazon oder Google mehr für ihr Geld). Das funktioniert auch nicht beim Musik- oder Video-Streaming. Tatsächlich sind Kunden Apples hier benachteiligt. Bei den Verhandlungen mit der Musikindustrie wollten Tim Cook und Co. den Preis ursprünglich noch weiter drücken. Das hat aber nicht funktioniert. Mit dem „Versprechen“ auf Millionen von Kunden ließen sich die Studios nicht locken. Auch deshalb nicht, weil viele von Ihnen (Sony, Warner u. a.) bereits in Spotify investiert sind und somit a) den Markt kennen und b) in Konkurrenz zu Apple stehen. Dasselbe gilt für Video-on-Demand.

Die Situation, die derzeit herrscht, dass es zum Beispiel kein Amazon Video für Apple TV gibt, wird von den Beteiligten Unternehmen falsch eingeschätzt. Es wäre für beide eine Win-Win-Situation, sollte sich der Status Quo in diesem Fall ändern. Denn Apple ist nach wie vor bei seinen Nutzern geschätzt und Amazon Prime aber ein Angebot, dass auch und gerade in den USA Millionen von Kunden einsetzen. Die Tatsache, das es diesen Nebenkriegsschauplatz gibt, hilft beiden Unternehmen nicht.

Wir brauchen keine 4K-Super-Box

Tatsächlich wünschen sich natürlich einige Fans, dass Apple TV auch UHD unterstützt. Natürlich ist das eine sinnvolle Ergänzung. Doch was wir wirklich brauchen ist jemanden, der bei Apple die Handbremse löst. Wir wollen ein Unternehmen, dass bereit ist Kompromisse zu machen, damit wir internationalen Fans von so tollen Funktionen wie Siris Universalsuche Gebrauch machen können und damit wir Serien im iTunes Store wie bei der Konkurrenz mehrsprachig zu vergleichbaren Preisen kaufen können.

Was wir nicht brauchen ist dagegen ein Unternehmen, das uns demnächst lieblos eine „neue“ Box dort hinstellt, die womöglich 4K kann und dessen Grafikchip mehr Teraflops bereithält als Xbox One und PlayStation 4 zusammen. Wir wollen ein Unternehmen, das diese Box mit Leben füllt. Denn nur dann macht sie Sinn.