​Def Leppard bei Apple Music. Nach einem jahrelangen Streit zwischen Band und Label gibt es nun eine Einigung. Zur Freude der Fans bedeutet das: Die Songs der Rockband sind ab sofort über Apples Musik-Streaming-Angebot verfügbar.

Def Leppard (Bild: Ross Halfin)

Es ist wie beim Fußball. Wird der Trainer gewechselt, bekommen Spieler wieder eine Chance, die eigentlich in Ungnade gefallen sind. So ähnlich war es bei Def Leppard. An den verantwortlichen Positionen bei Universal Records, dem Label der Band, gab es personelle Veränderungen. Beide Seiten setzten sich erneut an einen Tisch, sprachen sich aus.

Def Leppard wollte schon länger

Sänger Joe Elliot von der britischen Band erklärte gegenüber TeamRock, man habe seit Jahren versucht eine Einigung mit Universal Records zu finden. Was tat man? Warten und Tee trinken. Als dann nach einer Weile neue Leute beim Publisher in der Verantwortung standen, glückte eine Einigung. Das neue Personal sei auch an einer Einigung interessiert gewesen.

The Lost Session exklusiv auf Apple Music

Zeitgleich mit der Veröffentlichung der Songs von Def Leppard im Rahmen von Musik-Streaming-Angeboten hat Apple Music auch ein exklusives, neues Album in petto. Auf „The Lost Session“, das es seit heute ebenfalls im Musik-Streaming-Angebot aus Cupertino gibt, beinhaltet Live-Aufnahmen von einer Session der Band aus dem Jahr 2006. Darunter die Songs „Rock On“ und „Bringin’ On the Hearbreak“.

Schicksalsschlag 1984

Nicht jedem bekannt ist das Schicksal des Drummers Rick Allen. Er verlor bei einem Autounfall im Jahr 1984 seinen linken Arm. Trotzdem geht er weiter mit der Band auf Tour und lässt sich dadurch nicht aufhalten.

Zu den bekanntesten Songs gehören die Rock-Hymnen „Pour Some Sugar on Me“, „Photograph“ und „Rock of Ages“. Ebenfalls sehr bekannt sind die Rock-Balladen „Love Bites“ sowie „Bringin' On the Heartbreak“.