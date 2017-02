11.02.2017 - 09:57 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Mobile Tastaturen sind meist winzig und lassen ergonomisches Arbeiten kaum zu. Kanex will mit dem Foldable Travel Keyboard entgegenhalten und bietet ein Eingabegerät an, dass sich zusammenfalten lässt. Per Bluetooth nimmt es gleich mit mehreren Geräten Kontakt auf.



Faltbare Tastatur Kanex Foldable Travel Keyboard (Bild: Kanex)

Wer unterwegs oder auch zuhause mit mehreren Geräten gleichzeitig arbeiten will, muss nicht mehrere Tastaturen benutzen sondern kann mit einer Bluetooth-Tastatur arbeiten, die ein Umschalten zwischen iPhone, iPad, Mac und ähnlichem ermöglicht. Die faltbare Tastatur Kanex Foldable Travel Keyboard steuert mehrere Geräte an. Bis zu vier Geräte lassen sich damit kopppeln. Das Umschalten geschieht mit Tastenkombinationen, die auf die Tasten aufgedruckt wurden.

Das Layout ist für Macs gedacht und auch für iOS gibt es die erforderlichen Sondertasten. Leider gibt es keine separate Funktionstastenleiste. Ziffern- und Funktionstasten teilen sich eine Zeile.

Die Tastatur beherbergt einen Lithium-Ionen-Akku mit 110 mAh, der für einige Wochen ausreichen sollte. Er wird über Micro-USB aufgeladen. Beim Auseinanderklappen der Tastatur wird sie eingeschaltet. Zusammengefaltet ist sie 1,3 cm hoch und 16,3 cm lang, was sie sehr portabel macht. Leider ist das Layout nicht identisch mit normalen Tastaturen - konstruktionsbedingt befindet sich in der Nähe des Scharniers eine Lücke, in der keine Tasten sind. Die Space-Taste ist zweigeteilt.

Das Foldable Travel Keyboard von Kanex kostet rund 50 Euro und ist aktuell nur mit US-Tastenlayout erhältlich. Andere Hersteller wie 1byone bieten sie bereits mit deutscher Tastenbelegung an - sogar für nur 30 Euro.