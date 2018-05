02.05.2018 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Fahrradfahrer haben im Moment recht wenig von der Apple Watch, doch das soll sich mit dem Helm Lumos ändern, den Apple jetzt in seinen Stores verkauft. Der Helm ist beleuchtet und auf der Rückseite sind sogar Blinker befestigt. Neben einer Lenker-Fernbedienung gibt es einen Apple-Watch-Steuerung, die mit Handzeichen funktioniert.

Der Fahrradhelm Lumos ist als Crowdfunding-Projekt gestartet und nun ganz ohne Risiko in den Apple Stores erhältlich. Der Helm ist mit einer Anbindung ans iPhone und die Apple Watch ausgerüstet und nutzt die Smartwatch, um Handgesten zu erkennen. Darauf reagiert der in den Helm eingebaute Blinker.

Der Fahrradhelm Lumos ist mit LEDs übersät, die das Fahren in der Dunkelheit sicherer machen sollen. Außerdem ist er ist Blinkern ausgerüstet. Ingesamt wurden zehn weißen LEDs auf der Vorderseite, 38 roten LEDs auf der Rückseite und 11 gelbe LEDs eingebaut.

Neben einer beiliegenden Funkfernsteuerung für den Lenker, der den Blinker bedient, gibt es auch eine Apple-Watch-App. Diese erkennt Handgesten. Setzt der Nutzer mit der ausgestreckten linken Hand ein Abbiegesignal, blinkt der Helm nach links. Wird die Linke Hand hingegen senkrecht angehoben, wird nach rechts geblinkt. Um den Blinker wieder auszuschalten, wird das Handgelenk leicht geschüttelt.

Künftig soll der Lumos beziehungsweise die Sensorik des iPhones auch erkennen, ob der Fahrer bremst und soll dann zur Warnung die rückwärtigen LEDs am Helm aufblinken lassen. Die dazugehörige iOS-App zeichnet auf Wunsch auch die Fahrstrecke auf und trägt die Daten in Apple Health oder in der App Strava ein.

Leider gibt es den Helm nur in einer Einheitsgröße für Erwachsene mit einem Kopfumfang von 54 bis 62 cm. Der Lumos wiegt 380 Gramm und kostet 180 Euro. Es gibt in entweder online bei Apple oder in jedem Apple Store.

