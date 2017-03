01.03.2017 - 12:24 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Nachdem im letzten Monat erste Gerüchte zu einer Video-App von Facebook für das Apple TV aufkamen, stellte das Unternehmen nur kurze Zeit später seine Pläne offiziell vor. Nun erfolgte auch schon die Veröffentlichung der App in den USA. Die Applikation dreht „um die neuesten und besten Videoinhalte auf Facebook" und soll als Premiumdienst verstanden werden. In wenigen Tagen soll die Video-App auch für ausgewählte Samsung Fernseher erscheinen.



Während sich die „Apple TV"-Nutzer (4. Generation) in den USA über die neue App freuen dürfen, gibt es für Deutschland weder einen Starttermin noch eine Bestätigung für den Dienst. Dennoch blicken wir gespannt gen Westen und sagen Ihnen, was man von der neuen App erwarten darf.

Bereits in der Beschreibung gibt Facebook an, dass mit der neuen Video-App ein breites Feld an Inhalten geboten werden soll. Auch Videos, die von Freunden oder Seiten, denen man folgt, geteilt wurden sowie Live-Videos und Empfehlungen sollen in der App aufgerufen werden können. Um schneller auf bereits gesehene Videos zugreifen zu können, werden diese in einer Verlaufsliste angezeigt.

Genieße Facebook-Videos auf deinem Fernseher. Schaue Videos von Freunden und Seiten, denen du folgst, Top-Live-Videos und empfohlene Videos oder schaue Favoriten, die du bereits gesehen oder auf Facebook geteilt hast erneut.

Bisher nannte das Social-Media-Unternehmen stets AirPlay als beste Methode für iOS-Nutzer, um die Videos auch auf Apple TV zu genießen. Mit der neuen App ändert sich dies natürlich, da dies weitaus einfacher ist und das Smartphone nicht benötigt wird. Laut einigen weiteren Gerüchten möchte Facebook die App mit weiteren Inhalten füllen und soll angeblich planen einmal wöchentlich ein „Major League Baseball"-Spiel zu übertragen. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

Ob und wann die App auch in Deutschland verfügbar sein wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.