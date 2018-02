Übergangslösung News Facebook und Twitter setzen gefährliche Schriftzeichen auf die Blacklist



19.02.2018 - 18:47 Uhr Geschrieben von Caspar von Allwörden

19.02.2018 - 18:47 Uhr Geschrieben von Caspar von Allwörden Der Darstellungsfehler kann jede App zum Absturz bringen, die die schädlichen Schriftzeichen anzeigen kann (Bild: CC0) Noch immer arbeite Apple an einem außerplanmäßigen iOS-Update, um den vor einigen Tagen in der Öffentlichkeit bekanntgewordenen Schriftzeichen-Bug zu beheben. In sozialen Netzwerken taucht das entsprechende indischen Zeichen inzwischen vermehrt auf, um Besitzer eines Geräts von Apple ärgern. Facebook und Twitter ergreifen nun erste Maßnahmen. Spaßvögel gibt es im Internet überall, für Apple-Nutzer sind sie in sozialen Netzwerken unter Umständen aber gerade besonders unlustig. Vermehrt posten Nutzer Schriftzeichen verschiedener indischen Sprachen, unter anderem Telugu. Ihr Ziel ist es, die Apps der sozialen Netzwerke unter iOS und macOS lahmzulegen. Geräte von Apple können die Zeichen nämlich aktuell nicht ohne Folgen darstellen. Betrachtet man zum Beispiel auf dem iPhone in der Facebook-App eine Nachricht mit einem solchen Schriftzeichen, stürzt die App ab und lässt sich nicht mehr öffnen. Nutzer können die Anwendung dann nur noch löschen und aus dem App Store heraus neu installieren. Passiert dies häufiger, kann das sehr nervig sein. Lesetipp Apple will den Telugu-Zeichen-Bug schnell beheben Die Beta von iOS 11.3 ist bereits gegen den gestern veröffentlichten Bug rund um ein indisches Schriftzeichen abgesichert. Damit Kunden die... mehr

Facebook und Twitter reagieren

Um Nutzer vor diesem Fehler in iOS und macOS zu schützen, sperren Twitter und Facebook nun die Schriftzeichen, die zum Absturz führen. So können zum Beispiel keine Tweets damit mehr abgesetzt werden. Allerdings werden die Symbole teilweise noch immer in älteren Postings dargestellt. In der aktuellen Beta von iOS 11.3 ist der Fehler bereits behoben, die Beta-Phase dauert aber wahrscheinlich noch einige Zeit an. Apple hat bereits angekündigt, den Bug noch vorher in einem früher erscheinenden und außerplanmäßigen iOS-Update (wahrscheinlich iOS 11.2.6) beheben zu wollen.

Anzeige