Über Instant-Articles können Artikel direkt in der Facebook-App gelesen werden (Bild: free-mockup)

Unter Android gibt es für einige über Facebook veröffentlichte Presseartikel bereits eine Bezahlschranke. Apple möchte für In-App-Käufe einen Anteil haben, Facebook aber keinen zahlen. Seit Herbst streiten die beiden Unternehmen, nun gibt es scheinbar eine Einigung aller Beteiligten.

Noch immer experimentiert der digitale Journalismus mit verschiedenen Formen, um mit Artikeln auch im Internet Geld mit Inhalten zu verdienen. Von kompletter Finanzierung durch Werbung, bis hin zu Bezahlschranken ist im Grunde alles vertreten. Seit letztem Jahr ermöglicht Facebook im Rahmen der Instant-Articles-Funktion auch über das soziale Netzwerk veröffentlichte Artikel kostenpflichtig anzubieten. Facebook wolle damit dem Journalismus helfen und gebe die Einnahmen zu einhundert Prozent an die Verlage weiter.

Über die eigene Webseite ein Bezahlsystem zu implementieren ist für Facebook kein Problem. Doch in den Apps für Smartphones wollen die Hersteller der Betriebssysteme bei Abos und In-App-Käufen meist mitverdienen. Facebook und Google konnten sich recht schnell einigen, unter Android fallen für Facebook keine Gebühren an falls ein Nutzer ein Abo abschließt. Doch Apple behält in der Regel 30 Prozent Provision für sich, für Facebook viel zu viel.

Wie die Recode berichtet, bestätigte Facebook nun eine Einigung in den seit Herbst andauernden Verhandlungen mit Apple. Ab dem 01. März soll es auch unter iOS möglich sein journalistische Bezahlinhalte anzubieten. Wieviel Apple nun an diesen Transaktionen mitverdient, bzw. wie weit Facebook die 30 Prozent Provision herunterdrücken konnte, geben die beiden Firmen nicht preis.

