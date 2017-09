Wer dieser Tage die Website der Süddeutschen Zeitung aufrief, bekam dort als Titelthema einen Artikel zu sehen, welcher Face ID, die neue Sicherheitsfunktion des iPhone X, mit der Schädelvermessung des Kolonialismus vergleicht und Apple im gleich Atemzug vorwirft, eine extrem gefährliche Technologie als Innovation verkaufen zu wollen. Wir fragen uns: Was soll das?!

Face ID ist eine neue Funktion des iPhone X (Bild: Apple)

Der Artikel „Das iPhone X: Ein Sprung in die düstere Vergangenheit“ der Süddeutschen Zeitung vergleicht Face ID mit der Schädelvermessung, die sowohl die Kolonialmächte als auch später die Nationalsozialisten im dritten Reich durchgeführt hatten und schießt dabei deutlich über das Ziel hinaus. „So wird das iPhone bald schon die Köpfe seiner Nutzer vermessen. [...] Damals war das die Kraniologie, die Schädelvermesserei. Heute nennte man es Innovation.“

Bitte nicht falsch verstehen, über einen Megakonzern wie Apple sollte und muss immer wieder kritisch berichtet werden. Eine Firma, die mehr wert ist als die acht wertvollsten deutschen DAX-Unternehmen, besitzt eine Marktmacht, die nicht zu unterschätzen ist. Sie mit Nationalsozialisten und verirrten Wissenschaftlern der Kolonialzeit zu vergleichen, verteufelt eine Technologie, in der sicherlich Risiken, aber eben auch Chancen liegen.

Produkthinweis Doutop iPhone 7 Homebutton Aufkleber für iPhone 7 Plus 6 6S Plus Home Button Touch ID Aufkleber [Glasfolie Partner & Ergänzung] Home Button Sticker mit Fingerabdruck Indentification Function für iPhone 6 Plus iPad Air 2 iPad Pro Mini 3 4 Schwarz + Blau Ring Preis: 6,24 €

Nicht genug der Schwarzmalerei, nennt der Artikel auch eine aktuelle Studie der Stanford University, welche vor wenigen Tagen ein relativ großes Medienecho erfahren hat. Die Wissenschaftler Michal Kosinski und Yilun Wang beschreiben dort, wie ein Computerprogramm durch maschinelles Lernen angeblich die sexuelle Orientierung von Menschen erkennen kann. Die Trefferquote lag dabei wohl erschreckend hoch und ist sehr beunruhigend. Die Verfasser der Studie betonen, dass sie nur existierende und bereits eingesetzte Technologien verwendet hätten, um zu ergründen, wie hoch das Risiko der Privatsphäre für LGBTQ-Menschen sei.

Gesichtserkennung, egal ob am Flughafen, am Geldautomaten oder im Smartphone, birgt also Risiken, über die diskutiert werden müssen, die seit Jahren gesellschaftlich relevant sind und immer relevanter werden. Dabei plump auf Apple einzuschlagen, hilft in diesem Diskurs allerdings nicht weiter. Vor allem, da die Gesichtserkennung im iPhone X nach Apples eigener Aussage die aktuell scheinbar sicherste auf dem Consumer-Markt sein wird.

Die Angaben zur Sicherheit von Face ID lassen sich noch nicht überprüfen, das iPhone X erscheint erst am 3. November. Doch würde sich der Konzern keinen Gefallen tun, sollten die Zahlen nicht stimmen. Wird Face ID wie auf der Keynote beschrieben, dann sind die Systeme anderer Hersteller meilenweit abgeschlagen. So lässt sich die Funktion in einem Samsung Galaxy Note 8 noch immer durch eine einfaches Foto austricksen, bei Apple soll dies ausgeschlossen sein.

Lesetipp

Face ID: Das müssen Sie jetzt über die Gesichtserkennung wissen

Das iPhone X wird Sie erkennen - nicht am Fingerabdruck, sondern an der Nasenspitze. Na gut. So ein gutes Merkmal ist die Nase auch nicht, aber... mehr

Und auch die erfassten Daten sollen laut Apple, wie bei Touch ID, nur auf dem iPhone gespeichert werden und das Gerät niemals verlassen. Auch andere Apps haben keinen Zugriff auf die gespeicherte Daten, können maximal das „Livebild“ abgreifen, um zum Beispiel wie bei Snapchat Filter über das Gesicht zu legen. Eine Auswertung der Daten soll verhindert werden. Der Artikel nennt diese Punkte auch, zweifelt aber an der Glaubhaftigkeit dieser Aussagen: „Doch das Vertrauen hat die Firma in diesem Sommer verspielt, als es auf die Anweisung der chinesischen Behörden die VPN-Apps aus seinem Angebot entfernte, also jene Programme, mit denen dort Bürger die digitale Blockade ihres Landes umgehen konnten.“ Dieses Vorgehen kann und sollte man tatsächlich kritisieren, hat aber mit der Weitergabe und Auswertung biometrischer Daten nichts zu tun. Apple zeigt in unzähligen Beispielen, wie wichtig ihnen Datenschutz und IT-Sicherheit sind. Die Verschlüsselung des iPhones wird immer weiter verbessert und es ist kein einziger Fall bekannt, in dem es gelungen ist einen gespeicherter Fingerabdruck eines iPhones mit Touch ID auszuwerten. Auch bei der Vorstellung des iPhone 5s und dem Fingerabdrucksensor war der Aufschrei und die Sorge um den Datenschutz groß.

Gerade Apple setzt sich seit Jahren für die Rechte Homosexueller und anderer Minderheiten ein. Eine Auswertung der Face-ID-Daten, um diese zu identifizieren und zu diskriminieren, geht gegen alles, was Apple und die Firmenphilosophie ausmacht. Face ID im iPhone X zeigt wie die Technologie möglichst sicher eingesetzt werden kann, um den Anwendern den täglichen Umgang mit dem Gerät zu erleichtern und dabei die Sicherheit noch zu erhöhen. Ob die Dystopien des SZ-Artikels Realität werden, wissen wir frühestens ab dem 3.11.