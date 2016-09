Samsung bieten den Käufern des Android-Smartphones Galaxy Note 7 in den USA eine Entschädigung dafür, dass Sie womöglich für einige Zeit ohne Mobiltelefon auskommen müssen. Grund ist der Austausch der Geräte, die explodieren können, weil beim Aufladen der Akkus ein technisches Problem dafür sorgt. Eine Umfrage deutet jedoch an, dass zumindest ein Teil der Käufer nun daran interessiert ist, zum iPhone von Apple zu wechseln.

Explosionen beim Galaxy Note 7 treiben Käufer in die Arme des iPhones (Bild: CC0)

Es war natürlich nicht nur eine Frage des Geldes. Samsung muss weltweit mehrere Millionen Galaxy Note 7 austauschen, weil deren Akkus „explodieren“ könnten. In den USA wurde das Unternehmen gar von Verbraucherschützern dazu gedrängt, die Rücknahme verpflichtend zu machen. Ein Wahl hatte der koreanische Hersteller jedoch nicht, da zuletzt sogar Fluggesellschaften vor dem Smartphone warnten und Passagiere nötigten, es notfalls abzustellen.

Note-7-Käufer wollen zum iPhone wechseln

Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Smartphone, das jede Sekunde explodieren kann, wenn Sie es aufladen. Was tun Sie? Dies hat nun in den USA der Betreiber des Umfragesystems „SurveyMonkey“ versucht herauszufinden. Dazu wurde eine Umfrage unter insgesamt 507 erwachsenen Amerikanern durchgeführt, die im Besitz des Note 7 sind.

Während 35 Prozent sich dazu entscheiden würden, den Kaufpreis erstattet zu bekommen, gaben immerhin 26 Prozent an, auf ein iPhone wechseln zu wollen. Die Explosionsgefahr des Samsung-Smartphones spielt Apple also doppelt in die Karten, wollte Samsung doch noch vor der Präsentation des iPhone 7 unbedingt sein neues Note 7 in den Handel bringen, was zu „Schludrigkeiten“ geführt haben könnte.

Weitere 21 Prozent wollen der Umfrage von SurveyMonkey zufolge auf ein anderes Smartphone Samsungs wechseln, etwa ein Galaxy S7 oder S7 Edge. Lediglich 18 Prozent würden weiterhin das Note 7 verwenden wollen. Dass Samsungs Kunden nicht nur unzufrieden sind, sondern deutlich mehr fordern als einen 25 US-Dollar-Gutschein zeigt ein neuerlich angestrengter Gerichtsprozess eines Geschädigten. Dieser hat, so berichtet Reuters, Verbrennungen erlitten, als das Smartphone in seiner Hosentasche plötzlich überhitzte. Das allerdings wird noch zu beweisen sein. Denn das bekannte Problem mit dem Note 7 sieht vor, dass der Akku des Geräts geladen wird.