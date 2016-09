30.09.2016 - 12:56 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Liebe Apple-Gemeinde, wir müssen reden. Und zwar über das explodierte iPhone 7, das gestern seinen Weg in die Presse fand. Nutzer sind derzeit ein bisschen empfindlich auf das Thema zu sprechen, was angesichts des Samsung Galaxy Note 7 (und diverser Waschmaschinen) kein Wunder ist. Es handelt sich bislang ausdrücklich um einen Einzelfall, aber ob es wenigstens das ist, darf bezweifelt werden. Denn es gibt ein paar Indizien, die dafür sprechen, dass die Grundannahme schon falsch ist.



Kapow! (Bild: shredplates via mockDrop)

Prinzipiell sind Lithium-Akkus gefährdet, Feuer zu fangen und zu explodieren. Das ist bekannt und nichts Neues. Deshalb steckt in einem akkubetriebenen Gerät eine Menge Aufwand, um das Risiko zu minimieren. Dabei wollen wir an der Stelle gar nicht darauf eingehen, was bei Samsung schief gelaufen ist, sondern uns einzig und allein um das iPhone 7 kümmern, das auf Reddit und in der Presse einiges an Aufmerksamkeit erlangt hat.

Explodierendes iPhone 7: Ein Einzelfall?

Der gestrige Bericht ist der erste seiner Art (der eine nennenswerte Aufmerksamkeit erregt hat). Insofern kann man sich der Argumentation von Zac Hall bei 9to5Mac nur anschließen: Er sagt, es müsse ein Einzelfall sein, denn zwei Wochen nach der Markteinführung und Millionen verkaufter Geräte hätte man davon gehört, wenn das Problem weiter verbreitet wäre.

Aber hier soll auch die Frage gestellt werden, ob es überhaupt ein „Fall” ist. Denn einiges an der Geschichte scheint nicht so recht zu den Ausführungen passen zu wollen. Im Reddit-Thread hat der Themenstarter „kroopthesnoop” freundlicherweise ein paar Bilder bereitgestellt, die über das explodierte iPhone hinausgehen.

Das „explodierte” iPhone 7 kommt mit Dellen? (Bild: kroopthesnoop via Reddit)

Dellen im iPhone?

Kurz zusammengefasst: Die Geschichte soll sich folgendermaßen ereignet haben. Ein iPhone 7 Plus wurde vorbestellt und endlich geliefert. Es konnte aber nicht verwendet werden, weil es schon im Transporter explodiert ist. Keine Fremdeinwirkung. Eine „Explosion” setzt Energie frei, die in komprimierter Form im Gehäuse gebündelt ist. Das bedeutet, dass man zumindest am Gehäuse sehen können müsste, dass der Akku explodiert ist. Es müssten sich Beulen bilden (nach außen gewölbt). Zu sehen sind aber auch Dellen, was ein untypisches Schadensmuster wäre.

Die Verpackung ist hinten beschädigt (Bild: kroopthesnoop via Reddit)

Die Verpackung ist beschädigt – aber an der falschen Stelle

Ein weiteres Bild zeigt den Defekt an der Verpackung. Reden wir einmal nicht von der schmalen Seite, die offenbar aufgeschnitten wurde, um das Gerät aus der Packung zu entfernen, sondern von dem Krater, der ganz offensichtlich auf der Rückseite zu sehen ist. Erinnern Sie sich bitte gut an die Art der Beschädigung, denn darauf kommen wir gleich noch einmal zurück. In Unboxing-Videos ist zu sehen, wie die Verpackung aufgebaut ist. Oben ist diesmal der Papierkram, darunter kommt das Smartphone. Darunter wiederum liegt das Zubehör wie Ladekabel, Netzteil und EarPods. Beim iPhone ist deutlich zu sehen, dass der meiste Schaden vor allem am Bildschirm stattfand, nicht auf der Rückseite. Hätte die Packung nicht eigentlich nach oben kaputt gehen müssen?

Verpackung und explodiertes iPhone 7 (Bild: kroopthesnoop via Reddit)

Beschädigung auf einmal nach innen

Auf dem letzten Foto sehen wir die Verpackung und das explodierte iPhone. Interessant ist hier, dass die Verpackung, hier noch mit der Kunststofffolie versehen, nach innen hin beschädigt worden zu sein scheint. Bei einer Explosion ist das etwas, was garantiert nicht passiert.

Ursache und Wirkung vertauscht?

Lithium-Akkus sind potenziell gefährlich, aber kontrollierbar. Sie werden garantiert Feuer fangen, wenn sie beschädigt werden. Aufgrund der Bilder ist meine Theorie, dass das iPhone tatsächlich explodiert ist. Jedoch ist die Explosion nicht die Ursache für die anderen Schäden, sondern die Fremdeinwirkung ist die Ursache für die Explosion. Schaut man sich das letzte Bild an, dann passt der Krater in der Verpackung erstaunlich gut zu den Deformationen auf der Rückseite des iPhones.

Fazit: Mit roher Gewalt geht alles kaputt

Für mich bleibt am Ende folgender Schluss: Anscheinend wurde die Lieferung ziemlich unsanft behandelt, was zur Explosion führte. Als Besitzer eines iPhone 7 oder iPhone 7 Plus würde ich mir keine zu großen Sorgen um die Betriebssicherheit machen – es sei denn, ich heiße TechRax und verdiene meine Brötchen mit dem Zerstören von iPhones auf YouTube.