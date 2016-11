16.11.2016 - 16:06 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

EVE Online hat mit der Erweiterung Ascension einen Free-to-Play-Modus bekommen. Spieler erhalten nun kostenlos Zugang zur gesamten Welt von EVE Online. Allerdings müssen sie im Gegensatz zu den weiterhin kostenpflichtigen „Omega-Accounts“ mit einer langsameren Trainingszeit für neue Fähigkeiten und einer Begrenzung der Schiffsanzahl leben. Speziell für Anfänger lohnt sich aber der (kostenlose) Blick in das unkonventionelle Online-Weltraum-Rollenspiel. Auf den Omega-Status upgraden kann man später immer noch.



EVE Online ist ein unkonventionelles Spiel (Bild: eveonline.com/de)

EVE Online ist soeben kostenlos geworden. Nach rund 13 Jahren baut der Entwickler CCP das Geschäftsmodell seines erfolgreichen MMORPG (Mehrspieler-Internet-Rollenspiel) um. Zusammen mit der Erweiterung Ascension stellt das Spiel sowohl für neue als auch für erfahrene Spieler einen Gratismodus bereit.

Der Entwickler spaltet sein Spiel grob gesagt in ein limitiertes und ein vollständiges Spiel, die aber beide miteinander verbunden sind. Wer EVE Online im Free-to-Play-Modus spielen möchte, erhält zwar Zugang zur gesamten Welt. Sein Charakter ist jedoch ein sogenannter Alpha-Klon und als solcher in seiner Entwicklung limitiert. Das Erlernen von Fähigkeiten dauert beispielsweise länger. Wer knapp 15 Euro im Monat bezahlt, steigt zum Klonstatus Omega auf. Omega-Spieler erhalten komplett unbegrenzten Zugang zum Spiel, also auch zu allen Schiffen, während Alpha-Spieler auf bis zu 21 Schiffe pro Charakter begrenzt sind. Free-to-Play-Spieler können jederzeit in den Omega-Status upgraden. Schließen sie ein Abonnement für drei Monate ab, zahlen sie nur 10 Euro pro Monat. Ein Abonnement über sechs Monate kostet sogar nur knapp über 8 Euro im Monat.

EVE Online erlaubt Betrug und Diebstahl

EVE Online ist ein Weltraum-Online-Rollenspiel, in dem Spieler beinahe vollständige Freiheit genießen. CCP legt nur begrenzt Regeln fest. Die Spieler-Community selbst ist für das Aufstellen und das Einhalten vieler Regeln verantwortlich. So ist zum Beispiel Betrug und Diebstahl innerhalb des Spieles erlaubt – es sei denn man wird von anderen Spielern erwischt und von diesen bestraft oder erpresst. Außerdem steht es Spielern frei, das Spiel als Wirtschaftstycoon, als Forscher, als einfacher Händler, als Schmuggler, als Pirat oder als Teil des Militärs zu spielen. Zudem schließen sich Spieler oft gigantischen Gruppen an, die sich teilweise in epischen Schlachten gegenseitig zu vernichten versuchen. Eine weitere Besonderheit ist, dass die Spielerschaft von EVE Online nicht auf verschiedene Server verteilt ist. Theoretisch kann man also jedem anderen Spieler begegnen.