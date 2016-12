Gestern haben wir Sie bereits auf Ulysses für macOS hingewiesen, das reduziert ist. Die Software ist eine von mehreren Apps, die derzeit günstiger angeboten werden. Dies geschieht im Rahmen einer Promotion, bei der Software aus Europa, von europäischen Entwicklern rabattiert wird. Wir stellen Ihnen nachfolgend weitere Apps vor, die es derzeit günstiger gibt.

ColorSnapper 2 auf dem MacBook (Bild: Motiv: CC0, Screenshot: Koole Sache, Montage: Mac Life)

QuickScale für Mac

QuickScale von CodingMammoth soll Ihnen dabei helfen, Bilder oder Bildausschnitte auf einfache Weise in seiner Größe anzupassen, damit sie prima zu dem von Ihnen ausgewählten Zweck passen. Die App kostet sonst 2,99 Euro und ist derzeit für 99 Cent zu haben. Sie können die Software gratis aus dem Mac App Store herunterladen. Ein In-App-Kauf schaltet alle Funktionen frei.

Zum Deal: Quickscale derzeit günstiger im Mac App Store.

Laden im App Store QuickScale Entwickler: CodingMammoth Preis: Gratis

Laden

Quadro (by Actions)

Die App Quadro von Entwickler Actions kostet derzeit nur 12 Euro im In-App-Kauf statt sonst 32 Euro. Die iOS-App erlaubt Ihnen die Kontrolle vieler Mac-Apps.

Zum Deal: Quadro 60 Prozent reduziert.

Laden im App Store Quadro Entwickler: Actions s.r.l. Preis: Gratis

Laden

Deckset für macOS

Die App Deckset von Unsigned Integer aus Deutschland beschreitet einen interessanten Weg. Sie können damit Präsentationen mittels Markdown erstellen. Die Software ist von 29,99 Euro auf derzeit 22,99 Euro reduziert.

Zum Deal: Deckset im Mac App Store reduziert.

Laden im App Store Deckset Entwickler: Unsigned Integer UG (haftungsbeschr�nkt) Preis: 22,99 €

Laden

GhostReader Plus für macOS

Sie bekommen mit der App GhostReader Plus von ConvenienceWare eine Software, die Ihnen dabei hilft, Ihre Text passend in Audio umzusetzen (Text-to-Speech). So können Sie beispielsweise Absätzen unterschiedliche Sprecher zuweisen, um sie abwechslungsreicher zu gestalten oder Betonungen hinzufügen. Derzeit kostet die Software nur 19,99 Euro statt sonst 39,99 Euro.

Zum Deal: GhostReader Plus im Mac App Store günstiger.

Working Copy für iOS

Sie sind Entwickler? Dann sehen Sie sich Working Copy an. Damit können Sie Quellcode von Git, BitBucket und anderen Repositories überprüfen und Änderungen zusammenführen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit den Quellcode zu bearbeiten, wahlweise über einen eigenen Editor oder den App-internen. Die Software von Applied Phasor kostet derzeit nur 10,99 Euro statt sonst 14,99 Euro.

Zum Deal: Working Copy für iOS günstiger.

Laden im App Store Working Copy - Powerful Git client Entwickler: Anders Borum Preis: Gratis

Laden

Byword für iOS

Byword von Entwickler Metaclassy ist ein Texteditor für iOS und macOS. Derzeit ist die iPhone-App reduziert. Sie bietet Dokumenten-Synchronisation via iCloud und Dropbox. Sie können über die Tastatur, die dafür optimiert wurde, besonders schnell Markdown eingeben. Die Software kostet derzeit nur 2,99 Euro statt 5,99 Euro.

Zum Deal: Byword derzeit im App Store günstiger.

Und es gibt außerdem eine Version von Byword für macOS. Diese ist ebenfalls im Preis reduziert, von sonst 11,99 Euro auf jetzt 5,99 Euro.

Zum Deal: Byword im Mac App Store günstiger.

Streets

Nicht vorenthalten wollen wir Ihnen außerdem Streets von FutureTap. Die App kostet nun 99 Cent statt sonst 1,99 Euro. Sie können damit Panoramaansichten von den Lokalitäten ansehen, die in Googles Street View enthalten sind. Die Galerie enthält derzeit weiter über 2000 Panoramaansichten.

Zum Deal: Streets im App Store günstiger.

Laden im App Store Streets 3 für Street View Entwickler: FutureTap GmbH Preis: 0,99 €

Laden

Hydra für iOS und macOS

Anders als der Name es vermuten lässt, handelt es sich bei Hydra von Entwickler Creaceed um eine Kamera-App. Sie soll vor allem in Umgebungen mit schlechten Lichtverhältnissen besonders gute Ergebnisse erzielen helfen. Statt sonst 4,99 Euro zahlen Sie derzeit nur 2,99 Euro dafür.

Zum Deal: Hydra für iOS reduziert.

Laden im App Store Hydra - für perfekte Fotos Entwickler: Creaceed SPRL Preis: 2,99 €

Laden

Am Mac hingegen ist Hydra eine ausgewachsene Bildbearbeitung für die Manipulation von HDR-Fotos. Dort zahlen Sie aktuell nur 29,99 Euro statt sonst 59,99 Euro.

Zum Deal: Hydra für macOS reduziert.

Laden im App Store Hydra - Praktische HDR-Bildverarbeitung Entwickler: Creaceed SPRL Preis: 29,99 €

Laden

Carbo für iOS

Die App Carbo stammt vom gleichen Entwickler, Creaceed. Sie soll Ihnen dabei helfen, die Handschrift unter iOS neu zu entdecken und unterstützt am iPad Pro auch den Apple Pencil. Angefertigte Notizen können Sie auch in Evernote, iCloud oder Dropbox speichern. Statt sonst 7,99 Euro zahlen Sie derzeit nur 3,99 Euro dafür.

Zum Deal: Carbo für iOS reduziert.

Laden im App Store Carbo - Für handschriftliche Notizen Entwickler: Creaceed SPRL Preis: 3,99 €

Laden

Linky für iOS

Linky von Entwickler Pragmatic Code kostet aktuell nur 1,99 Euro statt sonst 3,99 Euro. Sie bekommen mit Hilfe der App eine neuen Teilen-Erweiterung, in der Sie Links auf Facebook oder Twitter teilen können und zusätzlich mit Fotos oder Anmerkungen versehen können.

Zum Deal: Linky für iOS reduziert.

Laden im App Store Linky — Share webpage links, images and text Entwickler: Benoit Bourdon Preis: 1,99 €

Laden

MathX für iOS

Mit MathX für iOS bekommen Sie einen grafischen Taschenrechner von Entwickler Bunuel Cubo Soto. Sie zahlen dafür derzeit nur 99 Cent statt sonst 1,99 Euro. Die App kann mehr als 18 Operationen anwenden und verspricht Lösungswege Schritt für Schritt anzugeben.

Zum Deal: MathX im App Store reduziert.

Laden im App Store MathX - Wissenschaftlicher Grafikrechner Entwickler: Bunuel Cubo Soto Preis: 0,99 €

Laden

iSubtitle 3 für Mac

Sie können mit iSubtitle 3 von Entwickler Bitfield Untertitel, Kapitelmarkierungen und Metadaten zu Ihren Videos hinzufügen. Sie benötigen in jedem Fall OS X 10.10 oder neuer. Die Software kostet derzeit nur 14,99 Euro statt 19,99 Euro.

Zum Deal: iSubtitle 3 reduziert im Mac App Store.

Laden im App Store iSubtitle 3 Entwickler: Bitfield AB Preis: 14,99 €

Laden

ColorSnapper 2 für Mac

Ebenfalls für Ihren Mac bekommen Sie derzeit ColorSnapper 2 von Entwickler Koole Sache reduziert. ColorSnapper 2 hilft Ihnen als Designer und Entwickler Farben auszuwählen. Diese können Sie dann auch anpassen und wieder exportieren in die Zwischenablage oder eine App. Sie bekommen die Software aktuell für 6,99 Euro statt 9,99 Euro.

Zum Deal: ColorSnapper 2 reduziert im Mac App Store.