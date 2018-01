Die EU-Kommission liegt nicht nur mit Apple selbst im Streit, auch gegen den amerikanischen Zulieferer Qualcomm gehen die Behörden vor. Wie die Kommission heute mitteilte, muss der Hersteller von LTE-Chips nun eine empfindlich hohe Strafe zahlen. Er soll gegen europäische Wettbewerbsregeln verstoßen haben.

Qualcomm stellt verschiedene Computerchips her (Bild: Qualcomm)

Moderne Fahrzeuge enthalten viele verschiedene Bauteile. Ein großer Teil davon wird allerdings nicht direkt von den Herstellern selbst gefertigt, sondern stammt von unterschiedlichen Zulieferern. Bei Smartphones sieht es nicht anders aus. Auch das iPhone X besteht aus Teilen verschiedenster Hersteller. Seit einiger Zeit streiten nun Apple und der Zulieferer Qualcomm um ein solches Bauteil, genauer um LTE-Chips. Apple wirf dem US-Konzern vor, für seine Patentlizenzen zu viel Geld zu verlangen. Qualcomm wiederum antwortete mit mehreren Klagen gegen Apple und versuchte zeitweilig gerichtlich die Einfuhr von iPhone-Modellen mit LTE-Chips von Intel zu untersagen. Nun mischt auch die EU-Kommission mit.

Verstoß gegen Wettbewerbsregeln

Die Kommission wirft dem Chip-Hersteller Marktmissbrauch vor. Die Firma habe vielen seiner Kunden, unter anderem auch Apple, hohe Zahlungen versprochen, wenn sich diese im Gegenzug dazu verpflichteten, für mehrere Jahre nur Chips von Qualcomm in ihre Geräte einzubauen. Dieses Vorgehen verstößt gegen europäische Wettbewerbsregeln. „Durch das Verhalten von Qualcomm wurden Verbrauchern und anderen Unternehmen mehr Auswahl und Innovation vorenthalten - und das in einem Sektor mit riesiger Nachfrage und enormem Potenzial für innovative Technologien.“ teilte die EU-Kommissarin Margrethe Vestager mit. Die EU-Kommission verhängt nun wegen dieses Verstoßes eine Strafe von 997 Millionen Euro. Qualcomm kündigte bereits an, gegen die Strafe in Berufung zu gehen.