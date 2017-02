05.02.2017 - 15:40 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Im Steuerstreit zwischen der Europäischen Kommission, Irland und Apple wurde die nächste Runde eingeläutet. Nach einem Zeitungsbericht besteht die EU-Kommission weiterhin auf einer Steuernachforderung von rund 13 Milliarden Euro. Irland, in dem Apple seinen Europasitz hat, will das Geld aber nicht einfordern.



Irland hat Apple illegale Steuervorteile eingeräumt (Bild: CC0)

Was passiert, wenn die EU-Kommission von Apple 13 Milliarden Euro Steuernachzahlung für Irland fordert und Irland das Geld von Apple gar nicht einfordert? Diese recht kuriose Situation scheint sich jetzt zuzuspitzen. Apple hat seinen Europasitz in Irland und dadurch hängen auch viele Arbeitsplätze auf der „grünen Insel” davon ab. Man kann nur mutmaßen, dass Irland deshalb Apple nicht verärgern will.

Nach einem Bericht der „Bild am Sonntag” will die EU-Kommission, dass Irland von Apple 13 Milliarden Euro nachfordert. Das Geld sei eine unerlaubte Beihilfe gewesen, die sich in einem Steuerdeal manifestierte. Er sei ungültig, weshalb Apple das Geld zurückgeben müsse, heißt es. Eigentlich hätte Irland das Geld in der vergangenen Woche zurückfordern müssen, doch das geschah dem Bericht nach nicht.

Apple hatte nach dem Untersuchungsbericht der Kommission 2003 nur einen effektiven Steuersatz von einem Prozent zahlen müssen. 2014 seien es gar nur 0,005 Prozent gewesen. Wie es nun weitergeht, ist ungewiss. Eventuell kommt auf Irland eine Klage zu.

Steuervorteile sind illegal

Seit Juni 2014 ermittelte die EU-Kommission gegen Irland, die Niederlande und Luxemburg. Im Zentrum der Ermittlungen steht der Verdacht, dass die Länder mehreren Unternehmen illegale Steuervorteile eingeräumt haben. Dies betrifft vor allem um Regelungen, die eine Verrechnung mit Tochterfirmen betreffen.