12.09.2017 - 13:47 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Es ist wieder soweit. Apples größter Termin im 2017er Kalender ist gekommen. Wie immer um diese Jahreszeit wird das neue iPhone erwartet. Doch in diesem Jahr ticken die Uhren (Apple Watch) bei den Kaliforniern etwas anders, da es sich um das zehnjährige Jubiläum des Apple-Smartphones handelt. Allerdings wird sich das neue iPhone die Bühne mit ungewöhnlich vielen anderen Produkten teilen müssen. Wir verraten Ihnen, was Sie vom heutigen Abend erwarten können.



Heute Abend erwarten wir nicht nur neue iPhone-Modelle... (Bild: Apple)

Das iPhone feiert in diesem Jahr seinen zehnten Geburtstag. Eigentlich möchte man dann meinen, dass Apple seinem Top-Produkt ein ganzes Event widmen wird. Doch dieses Jahr hat Apple schon bewiesen, dass man Dinge anders angeht als man erwarten mag. Während man das Frühjahrsevent völlig ausließ, wurde aus der WWDC ein Hardware-Event. Beim heutigen iPhone-Event könnte es daher ähnlich ablaufen. Statt nur einem iPhone erwarten uns nämlich gleich drei neue Modelle, neues Zubehör, neue Wearables sowie eine überarbeitete TV-Box. Doch nochmal langsam und der Reihe nach.

Apple TV 4K

Den Anfang könnte dabei ein schnelles Update zur beliebten Set-Top-Box machen. Nachdem sowohl tvOS 11, die iOS 11 GM und auch iTunes-Abrechnungen auf 4K-Inhalte hinwiesen, dürfte Apple wohl offiziell eine neue Box mit 4K und HDR-Unterstützung anbieten, um endlich wieder zur Konkurrenz aufzuschließen. Preislich könnte sie auf dem alten Niveau bleiben, während die Apple TV (4. Generation) als Einstiegsgerät auf ca. 100 Euro fallen könnte. Daneben wird eine Überarbeitung der Siri-Remote erwartet, die mit einem haptischen Feedback aufwarten könnte.

Apple Watch

Es ist auch zu erwarten, dass Apple eine neue Apple Watch auf dem iPhone-Event präsentieren wird. Da sie als Erweiterung zum Apple-Smartphone gesehen wird, ist das natürlich der richtige Ort dafür. Daneben wurde auch durch die Golden Master von iOS 11 ein neues Modell bestätigt, welches über ein eigenes LTE-Modul verfügt. Einzelheiten sind allerdings noch nicht bekannt. Allerdings darf man sich auf zwei neue Farbvarianten „Ceramic Gray“ und „Aluminium Blush Gold“. Ob auch Modelle mit neuem Prozessor ohne LTE angeboten werden, wird sich erst heute Abend zeigen.

iPhone 8 & iPhone 8 Plus

Ursprünglich nahm man an, dass Apple in diesem Jahr der typischen Namensgebung folgt und auf das iPhone 7 das iPhone 7s folgen lässt. Wie der iOS 11 GM-Leak verriet, wird es iPhone 8 und iPhone 8 Plus heißen. Dieser Umstand dürfte wohl dem neuen Design geschuldet sein. Gerüchten zufolge soll die Rückseite nicht mehr aus Aluminium bestehen, sondern wird wieder Glas, um induktives Laden zu ermöglichen. Daneben wird der neue A11-Chip mit sechs Kernen und 2 GB (iPhone 8) oder 3 GB (iPhone 8 Plus) Arbeitsspeicher erwartet. Die Kameras sollen ebenfalls besser werden und könnten 4K-Videos mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Für die Slo-Motion-Funktion wird hingegen eine Steigerung auf 1080p mit 240 Bildern pro Sekunde erwartet. Weitere Informationen gibt es derzeit noch nicht.

AirPods 1.5

Viel ist nicht über die neuen AirPods bekannt. Derzeit gibt es lediglich ein Bild, das aus der Golden Master von iOS 11 stammt und ein überarbeitet Case zeigt. So ist die Status-LED von Innen nach Außen gewandert, ob vielleicht mit verbesserten Akkulaufzeiten oder ähnlich zu rechnen ist, wird sich ebenfalls heute Abend klären.

iPhone X

Den krönenden Abschluss wird wahrscheinlich das iPhone X bilden. Dabei handelt es sich um das erste iPhone mit einem 5,8-Zoll-OLED-Display, das fast vollständig die Frontpartie des Geräts einnehmen wird. Das neue beinahe randlose Design wird sehr wahrscheinlich durch einen Aluminium-Rahmen gestützt und nicht viel größer als das 4,7-Zoll-iPhone-8. Die Rückseite wird wie beim iPhone 8 aus Glas bestehen, damit auch das X induktiv geladen werden kann. Bei den Kameras werden ebenfalls Werte wie bei dem iPhone 8 erwartet. Jedoch die Dual-Kamera wir dieses mal nicht horizontal sondern vertikal angeordnet.

Neben dem OLED-Display dürfte das zweite Highlight auch vorne zu finden sein. Die kleine Lasche mit Ohrmuschel und Kamera soll zusätzlich noch 3D-Sensoren beherbergen. Damit wird es möglich, dass Sie das iPhone X mit Ihrem Gesicht entsperren können. Apple wird dies aller Leaks nach Face ID nennen. Ob dies das Ende von Touch ID bedeutet, bleibt abzuwarten.

