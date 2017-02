14.02.2017 - 13:17 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Gestern Morgen haben wir einen weiteren Informationsbrocken eines Insiders zu Apples neuer Show „Planet of the Apps" erhalten. Nur wenige Stunden später war Apples SVP of Internet and Software Services Eddie Cue gemeinsam mit dem Produzenten Ben Silverman auf der Code Conference im Interview mit Recodes Peter Kafka. Unter anderen präsentierte man dort einen ersten Trailer zu der neuen Show auf Apple Music.



Nachdem am Sonntag ein erster Teaser zu „Carpool Karaoke: The Series" während der 59. Grammy Awards ausgetrahlt wurde und gestern dann weitere Informationen zu „Planet of the Apps" durch einen Insider ans Licht kamen, sprachen Apples Eddy Cue und der Produzent der Show Ben Silverman auf der Code Conference mit dem Recode-Redakteur Peter Kafka. Dort sprachen die beiden ausführlich über die neue Serie und deren Entstehung. Auch über den Produzenten und Juri-Mitglied Will.i.am sprach man. Dieser hatte nämlich Apple während eines Meetings überhaupt erst auf das Konzept aufmerksam gemacht. Laut Silverman hatten auch die anderen Juri-Mitglieder Jessica Alba, Gwyneth Paltrow und Gary Vaynerchuck nicht für die Show unterschrieben, wenn die Produktion nicht durch Apple erfolgt wäre.

Gleichzeitig präsentierte man in dem ersten Trailer auch den „Apple Music & Beats 1"-DJ Zane Lowe, der stets vor dem Auftritt mit den Teilnehmer spricht und die letzten Gedanken einfängt. Danach begeben sich auf eine Rolltreppe in Richtung der Jury. Auf dem Weg nach unten haben die Entwickler 60 Sekunden Zeit, um die Mitglieder von ihrer Idee zu überzeugen. Jedes Jury-Mitglied hat dann die Möglichkeit auf einem iPad wie bei Tinder nach rechts oder links zu wischen, um der Idee eine Chance zu geben oder sie abzulehnen.

Mit enger werdenden Teilnehmerkreis schalten sich dann noch Berater von Yelp, Uber und anderen Marken ein, um den Entwicklern bei ihrer Idee zu helfen. Am Schluss erhalten diese dann die Möglichkeit ihr Konzept vor Lightspeed Venture Partnern vorzustellen, um dann eine Investition von mehr als 10 Millionen US-Dollar zu erhalten. Gleichzeitig wird die Gewinner-App dann im App Store prominent beworben.

Planet of the Apps soll schon im Frühjahr starten und wird nicht nur über Apple Music verfügbar sein. Man wird eine seperate App bereitstellen, in der man die Folgen nach Belieben anschauen kann. Jede Woche wird dann eine neue Episode veröffentlicht. Ähnlich wie auf Netflix soll die Austrahlung ohne Werbeunterbrechungen erfolgen.