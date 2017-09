08.09.2017 - 09:13 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Am kommenden Dienstag wird Apple die Zukunft des iPhones präsentieren. Daneben dürfen wir wohl auch neue Informationen zu Apples Amazon-Echo-Konkurrenz, dem HomePod, erwarten. Zwar ist dessen Veröffentlichung erst für Dezember in den USA angesetzt, aber schon jetzt konnte ein Exemplar in freier Wildbahn entdeckt werden. Daneben konnte ein Twitter-Nutzer einen ähnlichen Fund machen.



Auf Instagram zeigt sich der erste HomePod außerhalb von Apples Räumen (Bild: Instagram: themrlinc - https://www.instagram.com/p/BYfhudMAzIN/)

Auf Instagram hat der Nutzer themrlinc ein erstes Bild von einem HomePod in den heimischen vier Wänden präsentiert. Während darauf seine Küchentheke mit dem kommenden Smart Speaker zu sehen ist, wird als Standort Shanghai in China angegeben. Direkt daneben ist die zugehörige Verpackung und auch das Stromkabel zu sehen. Letzteres ist Apple-typisch mit Papier verpackt und könnte glatt von einem Mac stammen.

Zum jetzigen Zeitpunkt scheint allerdings noch unklar, in welchem Zusammenhang der Nutzer mit Apple steht und woher der HomePod stammt. Auch weitere Informationen gibt es nicht. Das Bild ist lediglich mit „#HomePod“ versehen und lässt keine weiteren Rückschlüsse zu.

Daneben hat auch der Twitter-Nutzer Benedict Evans einen ähnlichen Fund gemacht. Jedoch war er nicht in China, sondern in Apples Heimat in Kalifornien unterwegs. Dort erschien auf seinem iPhone im Kontrollzentrum ein HomePod in Menlo Park, der mit der Bezeichnung „Kitchen“ gekennzeichnet war. Bei der Nähe zum Apple-Hauptquartier dürfte es sich bei dem Tester um einen Apple-Mitarbeiter handeln.

Spotted in Menlo Park pic.twitter.com/dUaNXpmNOX — Benedict Evans (@BenedictEvans) September 8, 2017

Aktuell liegen leider noch keinerlei Informationen zu einer Veröffentlichung in anderen Gebieten als in den USA vor. Dort soll der HomePod im Dezember erscheinen und wird ca. 350 US-Dollar kosten.