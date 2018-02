Weltweit gibt es bereits um die 500 Apple Stores, nun können bald auch Kunden in Österreich Geräte von Apple direkt beim Hersteller kaufen. In Wien eröffnet am 24. Februar der erste Apple Store des Landes in einer beliebten Einkaufspassage. Noch sind die Scheiben abgeklebt.

Die Fensterscheiben sind noch abgeklebt (Bild: Getty Images for Apple (Stefan Fuertbauer))

Schon Ende 2016 gab es die ersten Gerüchte. Einige Immobilienmakler wollten in Erfahrung gebracht haben, dass Apple auf der Suche nach einem Standort für einen Store in Wien sei. Inzwischen ist nicht nur ein solcher Ort gefunden worden, die Bauarbeiten sollen bereits fast abgeschlossen sein. Heute bestätigt Apple offiziell den Eröffnungstermin.

Ende Februar ist es endlich soweit

Am 24. Februar wird der erste Apple Store in Österreich seine Türen für Kunden in der Kärntner Straße 11 in Wien öffnen. Auf zwei Etagen sollen dann iPhone, iPad & Co. verkauft und verschiedene Dienstleitungen angeboten werden. Bisher sind die Scheiben des Gebäudes noch verklebt. Genaue Details zur Inneneinrichtung und technischen Ausstattung sollen laut Apple erst kurz vor dem Eröffnungstermin bekannt gegeben werden. Vermutlich wird der Store aber den neusten Design-Vorstellungen von Apple entsprechen. Der Konzern möchte seine Verkaufsgeschäfte ruhiger und gemütlicher gestalten. Statt klassischem Laden, sollen die Stores eher zu Treffpunkten für Kunden werden und Austausch ermöglichen.

Warum Apple erst jetzt einen Store in Wien eröffnet ist unklar. Einer der stärksten Märkte in Europa ist Deutschland, aber auch in Österreich verkaufen sich Apple-Geräte gut. Bisher mussten Kunden dort auf Drittanbieter und Elektronikketten ausweichen.