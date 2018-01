28.01.2018 - 11:36 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple hat die erste Serie von HomePod-Werbespots auf dem offiziellen YouTube-Kanal veröffentlicht. Die Titel der Spots heißen Bass, Beat, Distortion und Equalizer und beziehen sich, wie sich erahnen lässt, auf die Musikwiedergabe.



(Bild: Apple )

Die vier 15-Sekunden-Clips zeigen verschiedene Animationen des Wortes HomePod, wobei der Sprecher nur in kurzen Sequenzen erscheint. Apple hebt hervor, dass der Lautsprecher jetzt verfügbar ist, wobei dabei der Verkaufsstart am 9. Februar in den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Australien gemeint ist. In Deutschland kommt die der HomePod erst im Frühjahr 2018 auf den Markt.

In den Spots werden die Songs Ain't I von Lizzo, DNA von Kendrick Lamar, Holy Water von Hembree und All Night von Big Boi wiedergegeben. Apple positioniert den HomePod als "bahnbrechenden Lautsprecher" und "intelligenten Heimassistenten". In ersten Tests wurde die Wiedergabe von Bass und Höhen sehr positiv bewertet, in den Mitten scheint der kleine Lautsprecher allerdings seine liebe Not zu haben.

Im Juni hatte Apple schon ein Teaser-Video mit dem Titel "Introducing HomePod" veröffentlicht, nachdem der Smart Speaker auf dem WWDC 2017 vorgestellt wurde. Es ist durchaus möglich, dass Apple die neuen Sports während der 60. Grammy Awards am Sonntag ausgestrahlt werden.

Der HomePod kann dank Siri auch Nachrichten vorlesen und verschicken, Timer einstellen, Podcasts abspielen und, HomeKit-fähiges Smart-Home-Zubehör steuern und verschiedene andere Aufgaben erledigen, ohne dass Sie ihr iPhone herausnehmen zu müssen.

Der Lautsprecher vermisst den Raum, in dem er steht und passt den Klang entsprechend an. Im Inneren steckt ein Sieben-Hochtöner-Array und ein Tieftöner. Das Gerät ist ungefähr 180 mm hoch und arbeitet mit einem A8-Chip.