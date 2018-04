03.04.2018 - 19:24 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach



03.04.2018 - 19:24 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach

Nach dem gestrigen Entwicklerbetas hat Apple von iOS 11.4 und tvOS 11.4 nun auch öffentliche Betaversionen freigegeben. iOS 11.4 enthält sowohl AirPlay 2 als auch Nachrichten in der iCloud und tvOS 11.4 kann für AirPlay 2-Tests verwendet werden.

Nach den gestrigen Veröffentlichungen der Entwickler-Betas von iOS 11.4 und tvOS 11.4 sind nun die öffentlichen Betas der Betriebsysteme für iPhones und iPads sowie das Apple TV freigegeben werden.

Wie erwartet ist in iOS 11.4 wieder AirPlay 2 und die Stereo-Unterstützung für den HomePod enthalten, nachdem Apple beide Funktionen, die eigentlich schon mit iOS 11.3 freigeben werden sollten, wieder aus den letzten Betas entfernt hatte. Die Gründe für diese kurzfristige Verschiebung sind nicht bekannt - vermutlich haben die Entwickler einfach mehr Zeit gebraucht als die Marketingabteilung ihnen zugestehen wollte - denn iOS 11.3 sollte wohl unbedingt noch im März veröffentlicht werden.

iOS 11.4 Beta 1 soll auf die HomePod Stereo-Unterstützung enthalten, doch testen lässt sich das mangels neuer öffentlicher Beta des Betriebssystems der Homepod-Lautsprecher aktuell nicht. Hierzulande gibt es den HomePod sowieso nicht - wobei einige findige Nutzer sich die Geräte aus England geholt haben. AirPlay 2 erfordert ein Apple TV 4 oder Apple TV 4K mit der Beta von tvOS 11.4.

Während das Entwicklerprogramm von Apple eine kostenpflichtige Mitgliedschaft erfordert, ist das öffentliche Beta-Programm von Apple für die Teilnehmer kostenlos. Teilnehmer des kostenfreien Apple-Seed-Programms können ab sofort die Beta 1 von iOS 1143 over-the-air herunterladen, sofern das entsprechende Konfigurationsprofil auf dem iOS-Gerät installiert wurde.

So melden Sie sich am Beta Software-Programm an

Öffnen Sie dazu die Seite des Apple Beta Software-Programms in Ihrem Browser und klicken auf "Anmelden", um sich mit Ihrer Apple-ID anzumelden.

Um die Beta auf Ihrem Gerät installieren zu können, nehmen Sie nun Ihr kompatibles iOS-Gerät zur Hand und öffnen in Safari die Seite „beta.apple.com/profile“, um sich das Konfigurationsprofil herunterzuladen und zu installieren. Melden Sie sich zunächst wieder mit Ihrer Apple-ID an und tippen dann auf den blauen Button „Profil laden“. Sie werden nach dem Download in die Einstellungen weitergeleitet. Tippen Sie dort oben rechts auf „installieren“ und geben Sie Ihren Entsperrcode, bevor Sie dann der Anleitung weiter folgen. Ihr iOS-Gerät muss nun neugestartet werden.

Nach dem Neustart fehlt nur noch die Installation von iOS 11.4. Dazu öffnen Sie erneut die Einstellungs-App, navigieren wie bei einem Update in „Allgemein" und wählen dort „Softwareupdate" aus. Ihnen wird dann nach kurzer Zeit die iOS 11.4 Public Beta zur Installation angezeigt. Diese lässt sich wie eine gewöhnliche Softwareaktualisierung ausführen.

