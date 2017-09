18.09.2017 - 09:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Seit Freitag kann man das iPhone 8, iPhone 8 Plus, die Apple Watch Series 3 und das neue Apple TV 4K vorbestellen. Am 22. September sollen die ersten Geräte bei den Kunden eintreffen. Damit alles glatt läuft und pünktlich ankommt, hat Apple, wie aktuell berichtet wird, bereits die ersten Pakete auf den Weg zu den Kunden gebracht.



18.09.2017 - 09:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Das iPhone 8 kommt deutlich früher als das iPhone X (Bild: Apple)

Auch wenn viele Nutzer auf das iPhone X warten, bleibt die Nachfrage nach dem iPhone 8 hoch. Innerhalb weniger Stunden stiegen die Lieferzeiten leicht an. Gleiches gilt auch für das neue Apple TV 4K sowie die Apple Watch Series 3. Wer am letzten Freitag rechtzeitig bestellt hat, dürfte pünktlich am 22. September seine Bestellung erhalten. Dies geht aus einem aktuellen Bericht von MacRumors hervor. Laut Juli Clover hat sich der Bestellstatus zwar noch nicht von „Versand wird vorbereitet“ auf „Bestellung versandt“ geändert, aber dennoch haben frühe Käufer bereits eine UPS-Sendungsnummer erhalten oder konnten einen entsprechenden Eintrag in Ihrem UPS-Account finden.

Auch in Deutschland geht es voran. Dort sind ebenfalls Fortschritte zu beobachten und so können frühe Besteller schon seit Freitag den Status „Versand wird vorbereitet“ beim iPhone 8 und 8 Plus lesen, während das Apple TV 4K derzeit noch als „Bestellung in Bearbeitung“ gelistet wird.

Übrigens betragen die Lieferzeiten für die beiden neuen iPhone-Modelle durch die Bank weg ein bis zwei Wochen, während auf das Apple TV 4K zwei bis drei Wochen gewartet werden muss. Bei der Apple Watch Series 3 ist die Lieferzeit jedoch durchwachsen. Dort variiert die Verfügbarkeit vom 22. September für die Aluminium-Variante mit GPS und kann bis zu vier Wochen bei Edelstahl-Modellen mit GPS + Cellular betragen.