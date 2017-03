07.03.2017 - 22:11 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Die nächste macOS-Version dürfte erst auf dem WWDC 2017 im Juni gezeigt werden, doch Apple scheint schon kräftig an dem neuen Betriebssystem zu arbeiten, wie ein Blogger herausbekam.



(Bild: Apple / Bildmontage: Maclife.de)

macOS 10.13 dürfte am 5. Juni 2017 auf dem WWDC gezeigt werden, doch das Blog Pike's Universum hat schon etwas auf Apples Website entdeckt, was auf das neue Betriebssystem hinweist.

Das Blog Pike's Universum hat einen Teil einer URL aus dem App Store veröffentlicht, die auch als CatalogURL bekannt ist. Sie gehört zu macOS 10.13. Macrumors hat weiter geforscht und die komplette URL herausbekommen.

Die komplette URL lautet https://swscan.apple.com/content/catalogs/others/index-10.13seed.merged-1.sucatalog.gz

Was in macOS 10.13 neu sein wird, ist nicht bekannt. Einige Webmaster haben schon Spuren in ihren Serverlogs entdeckt, die darauf hinweisen, dass Apples Ingenieure und Produkttester bereits mit dem neuen Betriebssystem im Web unterwegs sind.

Der Name des Nachfolgers von macOS Sierra ist ebenfalls unbekannt. Apple hatte 2014 zwar eine lange Liste von Begriffen markenrechtlich schützen lassen, doch welcher davon für macOS 10.13 eingesetzt wird, bleibt ein Ratespiel. Die Bezeichnungen reichen von bekannten Stränden in Kalifornien bis hin zu Städten, Bergen und Wüsten.